В РФ офіційно визнали застосування винищувача Су-57 у війні проти України

Глава Мінпромторгу Денис Мантуров заявив, що літак уражає як повітряні, так і наземні цілі. У Кремлі Су-57 називають літаком 5-го покоління.

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Віцепрем'єр — голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров заявив, що ЗС РФ використовують винищувач 5 покоління Су-57 для вторгнення в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю для "Інтерфаксу".

За словами Мантурова, російські війська "успішно застосовують" винищувачі Су-35, бомбардувальники Су-34, а також літак 5-го покоління Су-57.

"Можу лише сказати, що Су-57 у процесі спецоперації вирішує багатопланові завдання щодо ураження як повітряних, так і наземних цілей", — відповів глава Мінпромторгу на питання про застосування винищувачів Су-57.

Також він сказав, що коректніше про ефективність авіації може говорити Міноборони РФ. Однак він зазначив, що застосування нових зразків бойової авіації позитивно впливає на зацікавленість іноземних замовників.

Додамо, 9 січня у британській розвідці заявили, що ПКС РФ використовують Су-57 для вторгнення в Україну як мінімум із червня 2022 року. Проте літаки не заходять в український повітряний простір через страх бути збитими. Для ударів по Україні використовують ракети великої дальності класу "повітря-земля" або "повітря-повітря".

[ + – ] 929-й льотно-випробувальний центр є пунктом базування Су-57

Су-57 — це російський винищувач, розроблений Об'єднаною авіабудівною корпорацією. Перший політ літака було здійснено 29 січня 2010 року. Перші серійні винищувачі надійшли в армію РФ в 2020 році незважаючи на початкові терміни на 2015 рік. Для виробництва експортної версії літака РФ об'єдналася з Індією, проте остання вийшла зі спільної розробки у 2018 році.

Нагадаємо, 28 грудня в ПКС РФ відправили нову партію винищувачів Су-57. Влада заявляє, що вона планує розширити виробництво літаків.

У грудні 2021 року колегія військово-промислового комплексу РФ анонсувала озброєння сучасних винищувачів Су-57 гіперзвуковою зброєю.