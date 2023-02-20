В РФ официально признали применение истребителя Су-57 в войне против Украины

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что самолет поражает как воздушные, так и наземные цели. В Кремле Су-57 называют самолетом 5 поколения.

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Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что ВС РФ используют истребитель 5 поколения Су-57 для вторжения в Украину. Об этом он сказал в интервью для "Интерфакса".

По словам Мантурова, российские войска "успешно применяют" истребители Су-35, бомбардировщики Су-34, а также самолет 5 поколения Су-57.

"Могу только сказать, что Су-57 в ходе спецоперации решает многоплановые задачи по поражению как воздушных, так и наземных целей", — ответил глава Минпромторга на вопрос о применении истребителей Су-57.

Также он сказал, что более корректней об эффективности авиации может говорить Минобороны РФ. Однако он отметил, что применение новых образцов боевой авиации позитивно влияет на заинтересованность иностранных заказчиков.

Добавим, 9 января в британской разведке заявили, что ВКС РФ используют Су-57 для вторжения в Украину как минимум с июня 2022 года. Однако самолеты не заходят в украинское воздушное пространство из-за страха быть сбитыми. Для ударов по Украине используют ракеты большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух".

[ + – ] 929-й летно-испытательный центр является пунктом базирования Су-57

Су-57 — это российский истребитель, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией. Первый полет самолета был совершен 29 января 2010 года. Первые серийные истребители поступили в армию РФ в 2020 году несмотря на изначальные сроки на 2015 год. Для производства экспортной версии самолета РФ объединилась с Индией, однако последня вышла из совместной разработки в 2018 году.

Напомним, 28 декабря в ВКС РФ отправили новую партию истребителей Су-57. Власти заявляют, что они планируют расширить производство самолетов.

В декабре 2021 года коллегия военно-промышленного комплекса РФ анонсировала вооружение современных истребителей Су-57 гиперзвуковым оружием.