Російські Су-57 оснастили ракетами Р-37М: яку загрозу становить озброєння, — ЗМІ

Навіть серед російських експертів виявилися ті, хто не в захваті від можливостей Р-37М. Зокрема, критики зазначають, що з дистанції понад 250 км ракета здатна вражати лише літаки радіолокаційної розвідки і дрони-розвідники, а винищувачі залишаться невразливими.

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Повітряні сили РФ проводять операції в Україні із застосуванням винищувачів п'ятого покоління Су-57. Очікується, що в майбутньому літаки будуть оснащені новими ракетами великої дальності класу "повітря-повітря" Р-37М. Про це з посиланням на анонімні джерела повідомили 30 серпня оглядачі Bulgarian Military.

Автори матеріалу пишуть, що за наявними у них даними, нова ракета вражатиме ціль на дистанції до 300 км — дальність дасть змогу атакувати цілі, навіть ті, що суттєво захищені засобами ППО.

"Очікується, що найближчим часом ефективність цього боєприпасу буде оцінено в реальних бойових умовах", — йдеться в публікації.

Поки що конкретних деталей не розголошують, проте джерела видання повідомили, що предметом обговорення може стати нова модифікація ракетного комплексу Р-37М, який використовуватимуть як на Су-57, так і на МіГ-31БМ. Крім того, інтеграція цієї ракетної технології не обмежується тільки Су-57, її передбачається впровадити і на Су-35.

Оглядачі зазначають, що розмови про нові ракети для Су-57 та інших російських літаків з'явилися останнім часом на тлі звісток про постачання Україні винищувачів F-16.

"На тлі дискусій про розміщення цих винищувачів у повітряному просторі України очевидною корисність такої зброї для РФ стає дедалі очевиднішою", — зазначили оглядачі.

Також повідомляється, що комплекс Р-37М нібито може змусити Вашингтон переглянути свою позицію щодо надання Україні бойової авіації.

Що відомо про ракету Р-37М

Р-37М є вдосконаленою версією своєї попередниці — ракети великої дальності Р-37, прийнятої на озброєння 1989 року. Розробники стверджують, що ракета здатна знищувати як висотні цілі (до 25 км), так і маловисотні (всього до 15 м) з величезної відстані — понад 300 км.

Комплекс росіяни позиціонують як "довгу руку", оскільки така дистанція ураження дасть змогу навіть знищувати літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) противника. Крім того, у російських джерелах традиційно говорять про надзвукові та навіть гіперзвукові можливості ракети — її швидкість нібито сягає 6 Махів (7350 км на годину).

Випробування ракети Р-37М

Ракета оснащена активною головкою самонаведення високої чутливості, яка може виявляти цілі без необхідності постійного "освітлення" радаром винищувача. При цьому якщо ціль раптово змінює курс, ракету можна коригувати з винищувача через радіоканал.

Недоліки Р-37М

Тим часом навіть у середовищі російських експертів лунає критика на адресу Р-37М. Насамперед зазначається, що ця ракета є не перспективною розробкою, а поліпшеним варіантом старої Р-37. А отже, крім переваг нової ракети, вона успадкувала від попередниці і недоліки.

Річ у тім, що характеристики Р-37 дають їй змогу ефективно боротися лише з повітряними оперативно-стратегічними засобами інформаційного забезпечення противника, серед яких можуть бути безпілотники RQ-4A/B "Global Hawk", MQ-4C, літаки РТР RC-135V/W, радіолокаційної розвідки E-8C, або з винищувачами з посередніми маневреними можливостями.

Проблема криється в тому, що попри велику швидкість Р-37М, конструктивний запас міцності ракети дає їй змогу реалізувати власне перевантаження лише у 20-22 од. При цьому такий показник може бути досягнутий тільки в разі підльотної швидкості в 1700 км на годину і більше.

Отже, маневрений винищувач, що летить на малій або середній висоті, буде практично невразливим, якщо Р-37М запустять із дистанції понад 250 км, адже ракета, що рухається аеробалістичною траєкторією, витратить твердопаливний заряд двигуна ще на початку маршової ділянки польоту, що відіб'ється на її маневреності.

Нагадаємо, у РФ повідомили про модернізацію винищувача Су-57, який було оснащено новітніми комплексами бортових засобів цифрового зв'язку, що дають змогу підвищити якість передавання інформації. Новий комплекс бортового зв'язку нібито забезпечує підвищений захист від перешкод і спроб прослуховування.