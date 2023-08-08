Нове бортове обладнання та РЕБ: у РФ похвалилися модернізацією винищувача Су-57

Новий комплекс бортового зв'язку нібито забезпечує підвищений захист від перешкод і спроб прослуховування, а також має збільшену дальність стійкого зв'язку.

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Російські інженери науково-виробничої організації "Полет" оснастили багатофункціональний винищувач "п'ятого покоління" Су-57 новітніми комплексами бортових засобів цифрового зв'язку, що дають змогу підвищити якість передавання інформації. Про це 7 серпня повідомило агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу "Росэлектроники".

Зазначається, що нова система, яку встановлюють на винищувач Су-57, працюючи на високих і надвисоких частотах, забезпечує підвищений захист від перешкод і спроб прослуховування.

Система складається з таких елементів:

приймача навігаційних супутникових систем;

пристроїв кодування та декодування;

шини цифрового оброблення та синхронізації сигналів.

При цьому в компанії підкреслили, що ця сучасна система зв'язку не є ексклюзивною для Су-57, а може бути адаптована до будь-якого літака, навіть технологічно застарілого.

"Устаткування забезпечує достовірність передачі інформації за рахунок завадостійкого кодування, переміщення символів у повідомленні, єдиної тимчасової синхронізації під час обробки сигналів, можливості одночасної передачі повідомлень паралельними каналами, збільшення дальності стійкого зв'язку", — ідеться в публікації.

Яку РЕБ встановлено на Су-57

Інших деталей нової системи зв'язку літака російські джерела поки що не розкривають, проте західні експерти проаналізували можливості бортового комплексу РЕБ Л402 "Гімалаї".

Цей комплекс працює за принципом активного глушіння, яке полягає у випромінюванні потужних радіосигналів для виведення з ладу і заплутування радарів і систем зв'язку противника. Також система містить пасивне глушіння, яке полягає в аналізі та імітації сигналів противника для обману його систем.

Тим часом ефективність Л402 складно визначити, оскільки вона залежить від різних чинників, як-от розвиненість засобів радіоелектронної боротьби супротивника та особливості тактики, яка застосовувана в конкретній ситуації.

"Проте вона вважається однією з найдосконаліших систем радіоелектронної боротьби у світі і забезпечує літаку Су-57 значну перевагу в бойовій обстановці", — вважають оглядачі Bulgarian Military.

Російські військові оглядачі у своїх оціночних судженнях пішли ще далі і стверджують, що можливості Л402 "Гімалаї" перевищують дальність польоту ракет класу "повітря-повітря", які застосовуються американськими літаками F-35 і F-22. Іншими словами, вже випущена ракета нібито відразу буде дезорієнтована комплексом російського винищувача, хоча ці заяви нічим практично не підтверджені.

Раніше повідомлялося, що для винищувачів Су-57 нібито розробили нову ракету малої дальності РВВ-МД2. Російські ЗМІ в традиційному стилі "аналогов нет" повідомили, що ця розробка перевершує американські зразки на п'ять-десять років.