Новый комплекс бортовой связи якобы обеспечивает повышенную защиту от помех и попыток прослушивания, а также имеет увеличенную дальность устойчивой связи.

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Российские инженеры научно-производственной организации "Полет" оснастили многофункциональный истребитель "пятого поколения" Су-57 новейшими комплексами бортовых средств цифровой связи, позволяющими повысить качество передачи информации. Об этом 7 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Росэлектроники".

Отмечается, что новая система, которая устанавливается на истребитель Су-57, работая на высоких и сверхвысоких частотах обеспечивает повышенную защиту от помех и попыток прослушивания.

Система состоит из следующих элементов:

приемника навигационных спутниковых систем;

устройств кодирования и декодирования;

шины цифровой обработки и синхронизации сигналов.

При этом в компании подчеркнули, что эта современная система связи не является эксклюзивной для Су-57, а может быть адаптирована к любому самолету, даже технологически устаревшему.

"Оборудование обеспечивает достоверность передачи информации за счет помехоустойчивого кодирования, перемежения символов в сообщении, единой временной синхронизации при обработке сигналов, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам, увеличения дальности устойчивой связи", — говорится в публикации.

Какая РЭБ установлена на Су-57

Другие детали новой системы связи самолета российские источники пока не раскрывают, однако западные эксперты проанализировали возможности бортового комплекса РЭБ Л402 "Гималаи".

Этот комплекс работает по принципу активного глушения, которое заключается в излучении мощных радиосигналов для выведения из строя и запутывания радаров и систем связи противника. Также система включает в себя пассивное глушение, которое заключается в анализе и имитации сигналов противника для обмана его систем.

Между тем эффективность Л402 сложно определить, поскольку она зависит от различных факторов, таких как развитость средств радиоэлектронной борьбы противника и особенности тактики, применяемой в конкретной ситуации.

"Тем не менее она считается одной из самых совершенных систем радиоэлектронной борьбы в мире и обеспечивает самолету Су-57 значительное преимущество в боевой обстановке", — считают обозреватели Bulgarian Military.

Российские военные обозреватели в своих оценочных суждениях ушли еще дальше и утверждают, что возможности Л402 "Гималаи" превышают дальность полета ракет класса "воздух-воздух", которые применяются американскими самолетами F-35 и F-22. Иными словами, уже выпущенная ракета якобы сразу будет дезориентирована комплексом российского истребителя, хотя эти заявления ничем практически не подтверждены.

Ранее сообщалось, что для истребителей Су-57 якобы разработали новую ракету малой дальности РВВ-МД2. Российские СМИ в традиционном стиле "аналогов нет" сообщили, что данная разработка превосходит американские образцы на пять-десять лет.