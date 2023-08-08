Новое бортовое оборудование и РЭБ: в РФ похвастались модернизацией истребителя Су-57
Новый комплекс бортовой связи якобы обеспечивает повышенную защиту от помех и попыток прослушивания, а также имеет увеличенную дальность устойчивой связи.
Российские инженеры научно-производственной организации "Полет" оснастили многофункциональный истребитель "пятого поколения" Су-57 новейшими комплексами бортовых средств цифровой связи, позволяющими повысить качество передачи информации. Об этом 7 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Росэлектроники".
Отмечается, что новая система, которая устанавливается на истребитель Су-57, работая на высоких и сверхвысоких частотах обеспечивает повышенную защиту от помех и попыток прослушивания.
Система состоит из следующих элементов:
- приемника навигационных спутниковых систем;
- устройств кодирования и декодирования;
- шины цифровой обработки и синхронизации сигналов.
При этом в компании подчеркнули, что эта современная система связи не является эксклюзивной для Су-57, а может быть адаптирована к любому самолету, даже технологически устаревшему.
"Оборудование обеспечивает достоверность передачи информации за счет помехоустойчивого кодирования, перемежения символов в сообщении, единой временной синхронизации при обработке сигналов, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам, увеличения дальности устойчивой связи", — говорится в публикации.
Какая РЭБ установлена на Су-57
Другие детали новой системы связи самолета российские источники пока не раскрывают, однако западные эксперты проанализировали возможности бортового комплекса РЭБ Л402 "Гималаи".
Этот комплекс работает по принципу активного глушения, которое заключается в излучении мощных радиосигналов для выведения из строя и запутывания радаров и систем связи противника. Также система включает в себя пассивное глушение, которое заключается в анализе и имитации сигналов противника для обмана его систем.
Между тем эффективность Л402 сложно определить, поскольку она зависит от различных факторов, таких как развитость средств радиоэлектронной борьбы противника и особенности тактики, применяемой в конкретной ситуации.
"Тем не менее она считается одной из самых совершенных систем радиоэлектронной борьбы в мире и обеспечивает самолету Су-57 значительное преимущество в боевой обстановке", — считают обозреватели Bulgarian Military.
Российские военные обозреватели в своих оценочных суждениях ушли еще дальше и утверждают, что возможности Л402 "Гималаи" превышают дальность полета ракет класса "воздух-воздух", которые применяются американскими самолетами F-35 и F-22. Иными словами, уже выпущенная ракета якобы сразу будет дезориентирована комплексом российского истребителя, хотя эти заявления ничем практически не подтверждены.
Ранее сообщалось, что для истребителей Су-57 якобы разработали новую ракету малой дальности РВВ-МД2. Российские СМИ в традиционном стиле "аналогов нет" сообщили, что данная разработка превосходит американские образцы на пять-десять лет.