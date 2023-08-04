В РФ "создали" новую ракету малой дальности для Су-57: что известно о разработке

Российские пропагандисты рассказали, что ракета РВВ-МД2 класса "воздух-воздух" опережает американские аналоги на "пять — десять лет", и уже якобы находится на стадии принятия на вооружение.

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Российские СМИ распространяют информацию о том, что для истребителей Су-57 разработали новую ракету малой дальности РВВ-МД2, которая по своим характеристикам якобы опережает аналогичные разработки США "на пять-десять лет". В публикации агентства РИА от 4 августа говорится, что эта ракета уже прошла испытания и сейчас началась стадия принятия на вооружение.

"Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет "воздух-воздух" пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет", — цитируют журналисты слова представителя компании-разработчика ГосМКБ "Вымпел".

Что известно о РВВ-МД2

По информации обозревателей РИА, которые пообщались с военным экспертом Виктором Мураховским, ракета малой дальности класса "воздух-воздух" имеет инерциальную систему навигации, то есть определение координатов осуществляется без внешних ориентиров и сигналов.

Сообщается, что РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, которая позволяет с борта самолета уточнять координаты цели, повышая таким образом вероятность поражения воздушных целей противника. Кроме того ракета оснащена многоэлементная инфракрасная головка самонаведения, которая имеет повышенную устойчивость к помехам.

Также отмечается, что новая ракета может поражать цель в различных ракурсов, в том числе, объекты находящиеся сзади самолета.

"РВВ-МД2 запускается вперед, разворачивается в воздухе и поражает летательный аппарат противника, находящийся сзади Су-57", — пояснил Мураховский.

Реальный проект или пропаганда

Отметим, что проект ракеты "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД стартовал еще в 90-х годах и являлся неким продолжением старого проекта управляемой ракеты Р-73, только оснащенной новой электроникой. Новое название РВВ-МД впервые появилось в документах ГосМКБ "Вымпел" в 2007 году, а в 2015 появился материал, в котором были обнародованы характеристики ракеты.

На переднем плане ракета РВВ-МД

Однако в данном случае речь, вероятно, идет о второй версии ракеты — РВВ-МД2, но все российские СМИ, которые заговорили об очередном российском оружии в духе "аналогов нет", ссылаются на информационное агентство "РИА-Новости". А журналисты "РИА", в свою очередь, сослались на анонимного представителя ГосМКБ "Вымпел", который якобы дал интервью журналу "Арсенал Отечества". Хотя на сайте этого издания никакого интервью представителя "Вымпела" нет.

Ранее сообщалось, что в РФ модернизировали ракету Х-22, которая теперь в улучшенном варианте стала — Х-32 с повышенной дальностью и точностью. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пока неизвестно сколько именно российскому ВПК удалось изготовить этих ракет, но они уже точно применялись в Украине.