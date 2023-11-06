Су-57 ВКС РФ появился над Луганском: почему оккупанты рискуют ценным самолетом, — СМИ

Предположительно, новейший российский истребитель был задействован в атаке по Одесской области, выпустив противорадиолокационные ракеты Х-31П.

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Российский истребитель Су-57 совершил вторжение в воздушное пространство Украины, точнее, в районе Луганска. По мнению военных экспертов, новейший российский самолет мог сыграть важную роль в недавних ракетных атаках на передовые позиции украинских войск. Об этом 5 ноября сообщили обозреватели Bulgarian Military со ссылкой на пост в Telegram "єРадар".

В сообщении, появившемся 5 ноября, не было указано точных сроков нарушения воздушного пространства Су-57. Однако напрашивается вывод, пишут журналисты, что Россия приступила к развертыванию своего высокотехнологичного боевого самолета Су-57 в зоне боевых действий в Украине.

Отмечается, что Россия располагает несколькими авиабазами, на которых базируются ее самые современные истребители. По данным украинской разведки, полученным со спутниковых снимков, на авиабазе "Ахтубинск-7" в Астраханской области РФ находится множество современных многоцелевых истребителей Су-57.

"Анализ наблюдаемых перемещений Су-57 показывает, что эти самолеты могли либо участвовать в боевых вылетах на Украину без видимого радиуса действия, либо выполнять испытательные полеты", — предположили эксперты.

О применении российскими воздушными силами Су-57 говорили и в Минобороны РФ, и британская разведка, причем британцы заявили, что Россия почти наверняка использовала эти истребители в боевых действиях с Украиной.

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И хотя россияне на сегодняшний день стараются не применять ударную авиацию в зоне досягаемости украинской ПВО, все же в ходе последних ударов по Одесской области они использовали Су-57, запустив противорадиолокационные ракеты Х-31П.

В первую очередь такие ракеты используются для поражения радиолокационных установок в составе зенитных ракетных комплексов, а также зенитных артиллерийских батарей и артиллерийских РЛС. Кроме того, они могут быть нацелены на альтернативные источники радиоизлучения, например, станции активных помех, и даже на инфраструктуру радиосвязи.

Напомним, российские оружейники намерены оснастить истребители Су-57 новыми ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М. Дальность такой ракеты, предположительно, будет составлять 300 км.