Су-57 не такий вже непомітний: експерти виявили одну тонкість в озброєнні винищувачів РФ

Військові аналітики зазначають, що уникнення виявлення великої РЛС AESA є надзвичайно складним завданням для більшості літаків. А ситуація з Су-57 ускладнюється ще й тим, що літак оснащений зенітною ракетою Р-77 версії Mk1.

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Українські джерела повідомили, що російські ПКС почали застосовувати в Луганській області новітні винищувачі Су-57. У зв'язку з цим західні військові експерти зазначили, що ця машина однозначно перевершує українські МіГ-29 і Су-27, насамперед у плані непомітності. Однак є один нюанс, який може зруйнувати міф про стелс-можливості російських Су-57. Про це йдеться в матеріалі Bulgarian Military.

Російські зброярі класифікують Су-57 як багатоцільовий стелс-винищувач п'ятого покоління, призначений для знищення всіх видів повітряних цілей, ураження наземних, надводних цілей супротивника, здійснення моніторингу повітряного простору на великих відстанях від місця базування тощо.

Іноді, щоб надати ваги своїй розробці, росіяни називають Су-57 "перспективним авіаційним комплексом фронтової авіації".

Безумовно, порівняно з більш ранніми Су-27 і вже застарілими МіГ-29, винищувачі Су-57 володіють серйознішими характеристиками, а тому становитимуть загрозу українським ВПС, навіть якщо українські літаки будуть оснащені ракетами "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM. Це пов'язано з обмеженою дальністю дії ракети, яка не може досягти Су-57, якщо він діє за межами візуальної дальності.

Однак існує деталь, на яку звернули увагу західні експерти. Річ у тім, що українські сили взаємодіють із літаками розвідки та раннього попередження НАТО. Тож у разі виявлення Су-57 вони стануть уразливими до атак українських сил. І тут слід згадати ракету класу "повітря-повітря" Р-77 конструкції МКБ "Вымпел", що входить до арсеналу новітніх російських винищувачів.

Російська ракета Р-77

Військовий дослідник і співробітник Royal United Services Institute (RUSI) Джастін Бронк звернув увагу на проблему, пов'язану з цією ракетою, яка створює труднощі для Су-57. Він зазначає, що потенціал Су-57 обмежується тим, що наразі літак оснащений старою версією ракети Р-77, а саме версією Mk1.

Саме зовнішнє розміщення цієї ракети порушує скритність російської машини, а по-іншому встановити її на літак неможливо через особливості конструкції Р-77, а саме в самому оперенні.

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"З одного боку, аеродинамічне оперення ракети не дозволяє розмістити її у внутрішніх відсіках озброєння Су-57. З іншого боку, при зовнішньому розміщенні ракети порушується скритність літака", — сказав Бронк.

За його словами, уникнення виявлення великою РЛС AESA є надзвичайно складним завданням. І хоча Су-57 дійсно набагато важче виявити, ніж попередні машини "Сухого", характеристики літака не виправдовують витрачених на нього непомірно великих коштів.

Раніше повідомлялося, що російські інженери НВО "Полет" оснастили багатофункціональний винищувач Су-57 новітніми комплексами бортових засобів цифрового зв'язку. Російські джерела пишуть, що новий комплекс бортового зв'язку нібито забезпечує підвищений захист від перешкод і спроб прослуховування.