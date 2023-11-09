Су-57 не такой уж незаметный: эксперты выявили одну тонкость в вооружении истребителей РФ

Военные аналитики отмечают, что уход от обнаружения большой РЛС AESA является чрезвычайно сложной задачей для большинства самолетов. А ситуация с Су-57 усугубляется еще тем, что самолет оснащен зенитной ракетой Р-77 версии Mk1.

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Украинские источники сообщили, что российские ВКС начали применять в Луганской области новейшие истребители Су-57. В связи с этим западные военные эксперты отметили, что данная машина однозначно превосходит украинские МиГ-29 и Су-27, прежде всего в плане незаметности. Однако есть один нюанс, который может разрушить миф о стелс-возможностях российских Су-57. Об этом говорится в материале Bulgarian Military.

Российские оружейники классифицируют Су-57 как многоцелевой стелс-истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования и т.д.

Иногда, чтобы придать вес своей разработке, россияне называют Су-57 "перспективным авиационным комплексом фронтовой авиации".

Безусловно, в сравнении с более ранними Су-27 и уже устаревшими МиГ-29 истребители Су-57 обладают более серьезными характеристиками и поэтому будут представлять угрозу украинским ВВС, даже если украинские самолеты будут оснащены ракетами "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Это связано с ограниченной дальностью действия ракеты, которая не может достичь Су-57, если он действует за пределами визуальной дальности.

Однако существует деталь, на которую обратили западные эксперты. Дело в том, что украинские силы взаимодействуют с самолетами разведки и раннего предупреждения НАТО. Поэтому при обнаружении Су-57 они станут уязвимы к атакам украинских сил. И здесь следует упомянуть ракету класса "воздух воздух" Р-77 конструкции МКБ "Вымпел", входящую в арсенал новейших российских истребителей.

Российская ракета Р-77

Военный исследователь и сотрудник Royal United Services Institute (RUSI) Джастин Бронк обратил внимание на проблему, связанную с этой ракетой, которая создает трудности для Су-57. Он отмечает, что потенциал Су-57 ограничивается тем, что в настоящее время самолет оснащен старой версией ракеты Р-77, а именно версией Mk1.

Именно внешнее размещение данной ракеты нарушает скрытность российской машины, а по другому установить ее на самолет невозможно из-за особенности конструкции Р-77, а именно в самом оперении.

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"С одной стороны, аэродинамическое оперение ракеты не позволяет разместить ее во внутренних отсеках вооружения Су-57. С другой стороны, при внешнем размещении ракеты нарушается скрытность самолета", — сказал Бронк.

По его словам, уход от обнаружения большой РЛС AESA является чрезвычайно сложной задачей. И хотя Су-57 действительно гораздо труднее обнаружить, чем предыдущие машины "Сухого" характеристики самолета не оправдывают потраченных на него непомерно больших средств.

Ранее сообщалось, что российские инженеры НПО "Полет" оснастили многофункциональный истребитель Су-57 новейшими комплексами бортовых средств цифровой связи. Российские источники пишут, что новый комплекс бортовой связи якобы обеспечивает повышенную защиту от помех и попыток прослушивания.