Демонстрирует жизнеспособность: что РФ показывает на выставке вооружений в Дубае

РФ привела на авиасалон в ОАЭ макеты новых образцов вооружений и вертолет Ка-52Е. По мнению экспертов, Москва хочет показать, что их ВПК жив несмотря на санкции и войну.

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В Объединенных Арабских Эмиратах открылась выставка вооружений, где в конце всей выставки разместилась экспозиция из РФ. Москва привезла вертолеты, ракеты и другое вооружение. Об этом сообщает Defense News.

Россия делает ставку на продажу вооружения, которое использовалось при грубом вторжении в Украину. Одной из заметных особенностей является вертолет Ка-52Е, 58 из которых были уничтожены в ходе войны против Украины. Также впервые была показана крылатая ракета Х-69 для истребителей Су-57.

В целом Кремль привез макеты, в том числе ЗРПК "Панцирь-С1М", "Викинг" и другие разработки. "Рособоронэкспорт" представил на авиасалоне противодроновую пушку "Аргумент-2", созданную против FPV-дронов.

"Я думаю, что ценность для России в том, чтобы продвигать и демонстрировать устойчивость и самодостаточность, что она может производить подобные технологии самостоятельно по мере затягивания войны, независимо от того, являются ли эти технологии точными или нет", — сказал Мэтт Маккренн, исполнительный директор. DroneShield, австралийский конкурент на рынке беспилотников.

В издании отметили, что Саудовская Аравия избрала быть нейтральной в российско-украинской войне, но они передают Украине гуманитарную помощь.

Напомним, 13 ноября РФ показала ракету Х-69 для истребителей Су-57. Заявляется, что она станет конкурентом AGM-158 JASSM.

9 ноября в СМИ писали, что российский истребитель Су-57 не так уж незаметен из-за одной тонкости в вооружении.