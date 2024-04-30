Цікавий проєкт на папері: експерти розповіли, чому Су-75 не побачить небо

Військові оглядачі зазначили, що загалом Су-75 як недорога альтернатива F-35 здається непоганим. Але ймовірність того, що літак усе ж таки полетить, із кожним днем стає дедалі меншою й меншою.

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Російські авіабудівники не полишають надії побачити в небі винищувач нового покоління Су-75 Checkmate. Однак літак залишається на стадії проєкту, і поки що важко зрозуміти, звідки візьмуться кошти на його розробку. У зв'язку з цим оглядачі Army Recognition у своєму матеріалі детально проаналізували перспективи російської машини й дійшли невтішних для росіян висновків.

У публікації від 29 квітня йдеться про те, що в середовищі військових фахівців часто дискутують на тему дорожнечі F-35 і визначення того, до якого покоління винищувачів належить Су-57. У контексті цього, зазначили автори матеріалу, якщо Су-75 вироблятимуть відповідно до заявлених характеристик, то це буде цікавий, менш дорогий, але все ж таки спроможний літак для країн із обмеженим бюджетом.

Імовірно, літак міг би мати прийнятні стелс-характеристики за невеликі гроші — згідно з російськими джерелами, початкова ціна складе близько 30 мільйонів доларів. Водночас деякі фахівці приходять до висновку, що демонстрований на виставках зразок Су-57 — це всього лише якісний макет для клієнтів, які через різні причини не можуть собі дозволити придбати американські літаки п'ятого покоління.

Зокрема, деякі блогери зазначають, що Су-75 — цікава розробка. Якщо він отримає необхідні інвестиції, то може стати вирішальним літаком для країн, які не мають можливості купити F-35. Зі свого боку, держкорпорація "Ростех" стверджує, що роботи над Су-75 тривають повним ходом і літак перебуває на стадії передсерійного виробництва. Але в реальності перший політ машини неодноразово переносився з 2023 року. За даними росЗМІ, перший політ літака тепер заплановано на 2026-2027 роки.

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Наприклад, нещодавно видання The National Interest повідомило, що оптимістичні прогнози щодо Су-75 здаються вельми сумнівними — особливо з огляду на величезні труднощі, з якими зіткнулася Росія під час розробки Су-57. Тут не останню роль зіграли антиросійські санкції, через які інвестори не захочуть вкладати гроші в такий ризикований проєкт.

Можливо, на літак звернули увагу Індія, Алжир, Туркменістан, Іран, Нігерія, а також ОАЕ, але Емірати, судячи з усього, відмовилися від проєкту й придбали американські F-35.

"Насамкінець можна сказати, що Су-75 здається безглуздим проєктом, представленим як диво-зброя; імовірність того, що літак полетить, із кожним днем стає дедалі меншою й меншою, а основна увага поки що приділяється Су-57", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Росія хоче відновити співпрацю з Індією з розробки винищувача Су-75. Водночас поки не зрозуміло, чи братиме Індія участь у цій програмі, чи вирішить остаточно відмовитися.