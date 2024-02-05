Росія хоче відновити співпрацю з Індією щодо Су-75: Нью-Делі поки що обережне

У "Ростех" повідомили, що в конструкцію Су-75 внесено деякі технічні зміни, які оптимізують ціну машини. Тепер виникає питання, чи братиме Індія участь у програмі розробки літака.

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Держкорпорація "Ростех" заявила про суттєве зниження вартості проєкту перспективного винищувача Су-75 Checkmate, пояснивши це деякими "технічними змінами". Цей крок нібито пов'язаний із зауваженнями та відгуками потенційного покупця, яким може бути Індія. Отже, після того, як російсько-індійський проєкт із розробки нового літака провалився, Москва не полишає надії знову залучити індійську сторону як партнера. Про це 4 лютого повідомили оглядачі The Eurasian Times.

За інформацією росЗМІ, "Ростех" нібито отримав зворотний зв'язок від потенційних замовників, завдяки чому російська сторона вирішила внести технічні зміни в конструкцію Су-75 Checkmate із метою його здешевлення.

"Це дало змогу істотно підвищити конкурентоспроможність, комерційну привабливість, а також знизити технічні ризики під час створення вітчизняного однодвигунового літака", — повідомили в корпорації.

У "Ростех" не уточнили, які саме було внесено зміни, але російським інженерам нібито не довелося докладати великих зусиль, а оптимізація не зайняла багато часу завдяки модульній архітектурі винищувача.

У Нью-Делі поки що думають

Розглядаючи питання про те, чи повинна Індія брати участь у програмі розроблення Су-75, маршал авіації у відставці Аніл Хосла заявив, що до неї необхідно підходити з кількох боків. Він закликав Нью-Делі проявити обережність і, перш ніж брати на себе будь-які зобов'язання й ухвалювати остаточне рішення, провести детальний аналіз витрат і вигод.

За його словами, украй важливо, щоб Індія стратегічно оцінила, чи може взаємна угода принести Індії більше вигоди, адже будь-яке рішення повинно призводити до сприятливих результатів для обох сторін.

Оглядачі звернули увагу, що Індія нині працює над створенням власного передового винищувача. Амбітний проєкт Fifth Generation Fighter Aircraft [FGFA] вже реалізується, і Нью-Делі вкладає значні кошти в його успіх. Тож із точки зору індійської оборонної промисловості постає питання, чи може потенційний союз із Росією, складним геополітичним партнером, поставити під загрозу індійський проєкт?

У будь-якому разі, пишуть автори матеріалу, факт залишається фактом — за відсутності зовнішнього фінансування та покупця строки побудови прототипу, проєктування якого розпочалося на початку 2020 року, постійно переносяться.

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Сумніви індійських чиновників, які уважно стежать за ситуацією в Україні, викликають і не надто виняткові результати російських літаків у війні. Сюди ж можна додати геополітичну ситуацію та санкційні обмеження, через які Росія має проблеми з експортом високотехнологічних військових запчастин.

"Якоюсь мірою необхідно враховувати й геополітичну ситуацію у світі, міжнародне співробітництво. Через тривалу війну, якої скоро почнеться третій рік, Росія зазнає труднощів із експортом військових запчастин. Як це відіб'ється на експорті винищувачів, поки невідомо", — підсумував Хосла.

Нагадаємо, наразі авіабудівна корпорація ОАК веде роботу з удосконалення нової схеми забарвлення протирадіолокаційного покриття, яка покликана підвищити скритність літака Су-75 Checkmate. Камуфляж покликаний відвести увагу від реальних обрисів літака, пропонуючи замість цього розмиту, зменшену та спотворену візуалізацію.