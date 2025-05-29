РФ и Беларусь резко сократили масштаб совместных военных учений: ISW объяснил причину

Масштаб совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2025", запланированных на осень этого года, существенно сокращен. Такие изменения связаны с войной в Украине.

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Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Сообщается, что Россия и Беларусь не только уменьшили масштаб учений, но и перенесли ключевые маневры подальше от западной границы Беларуси. Такой шаг, по мнению экспертов, имеет скорее демонстративный, чем практический характер.

Аналитики предполагают, что такой шаг имеет целью отвлечь внимание от ограниченного военного ресурса России вне зоны боевых действий в Украине. Принять это решение без участия Москвы, по их словам, Минск не мог.

Ранее белорусские чиновники заявляли, что в учениях "Запад-2025" планируется участие не менее 13 тысяч военнослужащих. Впрочем, по оценкам аналитиков, масштабы мероприятия сократили из-за того, что основная часть российских сил задействована в войне против Украины.

В ISW напомнили, что ранее российские власти неожиданно отменили учения "Запад-2023". Аналитики считают, что причиной такого решения стали потребности России в живой силе и вооружении для ведения войны против Украины.

Напомним, 29 мая спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что в сентябре может возрасти опасность на границе с Беларусью из-за ее совместных военных учений с Россией.

Также сообщалось, что 28 мая госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что российский комплекс "Орешник" разместят в Беларуси до конца 2025 года и уже определили для него нужные места. Подготовка вместе с Россией идет по плану.

Ранее военный аналитик Sky News Майкл Кларк считает белорусскую армию малоэффективной: из официальных 50 тысяч лишь около 15 тысяч боеспособны, но имеют низкий уровень подготовки и слабое оснащение. Из-за этого Беларусь вряд ли сможет существенно помочь России в войне против Украины — ее роль, скорее всего, ограничится предоставлением территории для маневров или отвлекающих действий.