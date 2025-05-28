Комплекс "Орешник" появится в Беларуси к концу года: где его разместят

Российский комплекс "Орешник" разместят в Беларуси к концу 2025 года и уже определили для него нужные места. Подготовка вместе с Россией идет по плану.

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Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

"К концу года, я думаю, решение, которое приняли главы наших государств, вступит в практическую плоскость", — сообщил он.

Вольфович уверен, что размещение российского тактического ядерного комплекса в Беларуси будет своевременным шагом стратегического сдерживания, который "охладит горячие головы".

Глава внешней разведки Украины Олег Иващенко ранее говорил об отсутствии в Беларуси носителей ядерного оружия и ракетных комплексов "Орешник".

"Носители ядерного оружия есть, это правда. Есть самолеты, есть ОТКР "Искандер". Но самого ядерного оружия нет. В Беларуси обустраивают места хранения, готовятся и строят", — сообщал он.

Беларусь, по его словам, не стремится увеличить численность Вооруженных сил и увеличить свой военный бюджет. По словам чиновника, главной целью является "социально-экономическое развитие страны и улучшение благосостояния граждан".

В случае нападения на Беларусь противнику будет нанесен неприемлемый ущерб "Орешником", заключил он.

Беларусь просит "Орешник": история вопроса

Президент Беларуси Александр Лукашенко просил президента России Владимира Путина разместить "Орешник" в его стране 6 декабря 2024 года. При этом цели "Орешника" будут определять в Минске.

Путин ответил, что "Орешник" появится в Беларуси во второй половине 2025 года. Системы будут поступать в Беларусь параллельно с отправкой российским войскам.

В марте Лукашенко заявил, что к концу 2025 года в Беларуси разместят две установки российской баллистической ракетной системы "Орешник". Лукашенко лично контролирует производство этих пусковых установок.

"Стоит ли эти современные ракеты ставить вблизи наших врагов? Или мы их поставим где-то под Москвой? Или еще где-то на позиции? Место? Мы должны определить четко это место и договориться", — отмечал он.

Фокус уже писал об угрозе межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", которая может долететь до Киева менее чем за 90 секунд.

В российском городе Набережные Челны семья хотела назвать сына "Арешником", в честь ракетного комплекса. Глава семейства Владимир Сухов является отцом 15 детей, рожденных тремя разными женщинами.