Семья из России хотела назвать ребенка Арешником, но изменила имя в честь Путина

Семья из российских Набережных Челнов, у которой недавно родился пятнадцатый ребенок, сначала намеревалась назвать сына Арешником — в честь одноименной ракеты. Впрочем, впоследствии родителиизменили решение и выбрали имя в честь президента РФ Владимира Путина.

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Об этом пишет российское издание "Вести КАМАЗа".

Так, многодетная семья Суховых, известная своей приверженностью к необычным и патриотическим именам, решила назвать своего пятнадцатого сына Мир-Святомир-Владимир.

Также отмечается, что глава семьи Владимир Сухов — отец 15 детей, рожденных от трех разных женщин. Его нынешнюю жену зовут Родушка. В 2023 году у супругов родилась дочь, которую они назвали Россия-Святосия-Святороссия. Как объяснил Сухов, имя было выбрано из любви к родине. Среди других детей — носители не менее экстравагантных имен, таких как Род-Природа-Родушка, Добрыня, Святослав и Славянида.

Напомним, 32-летняя женщина рассказала, что она поссорилась с сестрой своего мужа из-за имени своего новорожденного сына. Причиной тому стало желание свояченицы также назвать своего ребенка именем, которое выбрала героиня истории.

Недавно жительница США родом из Южной Кореи привлекла внимание соцсетей, рассказав о необычном имени, которое дала своей новорожденной дочери. Малышку она назвала Геулеус, что в переводе с корейского означает "миска".