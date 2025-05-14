Сім'я з Росії хотіла назвати дитину Орешником, але змінила ім'я на честь Путіна

Сім’я з російських Набережних Челнів, у якої нещодавно народилася п’ятнадцята дитина, спершу мала намір назвати сина Орешником — на честь однойменної ракети. Втім, згодом батьки змінили рішення й обрали ім’я на честь президента РФ Володимира Путіна.

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Про це пише російське видання "Вести КАМАЗа".

Так, багатодітна родина Сухових, відома своєю прихильністю до незвичних і патріотичних імен, вирішила назвати свого п’ятнадцятого сина Мир-Святомир-Володимир.

Також зазначається, що глава родини Володимир Сухов — батько 15 дітей, народжених від трьох різних жінок. Його нинішню дружину звуть Родушка. У 2023 році в подружжя народилася дочка, яку вони назвали Росія-Святосія-Святоросія. Як пояснив Сухов, ім’я було обране з любові до батьківщини. Серед інших дітей — носії не менш екстравагантних імен, таких як Род-Природа-Родушка, Добриня, Святослав і Слов’янида.

Нагадаємо, 32-річна жінка розповіла, що вона посварилася із сестрою свого чоловіка через ім'я свого новонародженого сина. Причиною тому стало бажання своячки також назвати свою дитину іменем, яке обрала героїня історії.

Нещодавно жителька США родом із Південної Кореї привернула увагу соцмереж, розповівши про незвичне ім’я, яке дала своїй новонародженій доньці. Малечу вона назвала Геулеус, що у перекладі з корейської означає "миска".