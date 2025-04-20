"У неї точно не всі вдома": жінка посварилася з власною своячкою через ім'я свого сина

32-річна жінка розповіла, що вона посварилася із сестрою свого чоловіка через ім'я свого новонародженого сина. Причиною тому стало бажання своячки також назвати свою дитину іменем, яке обрала героїня історії.

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Про це вона розповіла на одному з форумів Reddit.

Жінка розповідає, що вона зі своїм чоловіком довго обирали ім'я сину та не могли визначитися, як саме слід назвати дитину. Зрештою обрали ім'я Ліам, і саме це стало причиною подальших неприємностей.

Через добу після пологів, героїню історії провідала сестра чоловіка, яка під час розмови заявила, що породілля має змінити ім'я дитини. На запитання, чому це варто зробити, своячка сказала, що сама планувала назвати свою дитину так.

"У неї наразі троє дітей — 10-річна донька від попереднього шлюбу, а також двоє синів — шестирічний Джеймс та чотирирічний Вільям у нинішньому шлюбі. І вона ні разу не говорила ні мені, ні чоловіку про бажання назвати дітей ім'я Ліам чи Александр", — розповідає героїня історії.

За мить жінка відповіла сестрі свого чоловіка, що не збирається змінювати ім'я сина на догоду своячці. Героїня історії каже, що вона висловила жаль, що та не назвала своїх синів цим іменем. Жінка додає, що за реакцією на обличчі своячки стало зрозуміло, що її слова зачепили сестру чоловіка.

"Вона жалілася, що її нинішній чоловік Майк не дозволяв назвати їхнього сина цим іменем, бо в його колишньої є син з таким іменем. На що я ще в палаті сказала, що вона мала наполягти на своєму, адже діти не мають одного прізвища, ходять в різні школи та живуть окремим життям", — вказала жінка, додавши, що наразі вони взагалі не говорять після цієї розмови.

У коментарях до посту, користувачі Reddit здивувалися "мотивацією" своячки. Один з дописувачів відзначив, що це "найбезглуздіша причина змінити ім'я дитині".

"По суті, вона ревнує, тому що їй не дозволили використовувати це ім’я. Тому це — між нею та її чоловіком. Ви до цього немає ніякого відношення", — додав коментатор.

Другий юзер вказав, що поведінка своячки була "надзвичайно грубою", коли після пологів вона прийшла і почала вимагати зміни імені. Користувач радить героїні історії сказати, що якщо вже сестра чоловіка хоче назвати дитину Ліамом, то хай називає.

"У неї точно не всі вдома, а коли ще й почала просити — це взагалі було дуже грубо. Нічого ж не було до того — ні розмов, ні домовленостей. Здається, сестра вашого чоловіка вбила в голову собі якісь нісенітниці", — відзначив ще один коментатор.

Раніше стало відомо, як жінку назвали "егоїсткою" за вибране ім'я для доньки. У відповідь мати заявила, що радить іншим зайнятися своїми дітьми.

Згодом повідомлялося, що чоловік хоче обрати "дивне" ім'я своєму сину. Майбутня мати говорить, що чоловік за час її пологів змінив своє рішення кілька разів, і новий вибір її відверто шокує.