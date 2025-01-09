Пара назвала дитину Люцифером, але критиків більше засмутило її друге ім'я

Малюкові друге ім'я дали на честь дідуся. І саме прозаїчне ім'я Гері викликало бурхливу критику.

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Молоду пару розкритикували, після того, як вони назвали свого новонародженого хлопчика Люцифером. Але виявилося, що критики було ще більше, коли люди дізнавалися про друге ім'я малюка. Про це пише Daily Mail.

Трейлер серіалу "Люцифер"

25-річна Джесс Белл і 27-річний Стефан Вейк обрали ім'я Люцифер для свого сина після того, як їм сподобався однойменний серіал Netflix. А друге ім'я, Гері, дали йому на честь дідуся, який помер багато років тому.

Подружжя з Редкара, Північний Йоркшир, наполягає на тому, що справжнє значення імені Люцифер — "той, хто несе світло". Однак їхнє пояснення не розвіяло традиційні диявольські асоціації з ім'ям їхньої дитини.

Малюк Люцифер народився в пологовому відділенні номер шість, після чого Джесс і її новонародженого перевели на ліжко номер шість у палаті номер шість у лікарні Університету Джеймса Кука в Мідлсбро.

Образи в Інтернеті почалися після того, як лікарня згадала Люцифера, народженого 1 січня, у пості на Facebook про новорічних немовлят.

Деякі коментарі були настільки образливими, що лікарня була змушена попросити видалити образи з Facebook.

Однак "жахливі" коментарі були спрямовані не тільки на вибір парою імені Люцифер — вони також критикували друге ім'я дитини — Гері.

"Ми отримали чимало образ в Інтернеті від людей, які говорили жахливі речі. Хтось навіть розкритикував його друге ім'я — Гері, на честь мого дядька, який помер у дитинстві. Обидва імені справді щось значать для нас, і несправедливо, що люди нас судять", — повідомила мати дитини.

Прочитавши новину про народження Люцифера Гері, дехто вирушив у X/Twitter, щоб поділитися своїми думками про це.

"Це просто приголомшливо! Я плачу", — написав один із коментаторів, додавши смайлик. А інший написав: "Найбільше мене обурює те, що його друге ім'я — Гері. Якщо вже бути зовсім чесним".

Негативне ставлення до вибору імен Джесс і Стефана не обмежувалося тільки інтернетом: свою думку висловили також деякі члени сім'ї та друзі.

"Здебільшого люди старшого покоління говорили нам: "Його не можна так називати, що буде, коли він піде до школи?". Але ми просто звичайні люблячі батьки і, звісно ж, не зацікавлені в тому, щоб асоціювати нашого сина з дияволом, мова не про це. Ім'я прекрасне, і насправді воно означає "той, хто несе світло", і це саме те, що він зробив для нашого життя", — спробувала виправдатися мати новонародженого Люцифера.

"Занепалий ангел" пензля Олександра Кабанеля (1847) Фото: Wikipedia

Батько дитини підтвердив, що ім'я вони Люцифер вибрали, подивившись однойменний серіал Netflix.

У серіалі Том Елліс грає диявола Люцифера Морнінгстара, який, втомившись від пекла, відкриває нічний клуб у Лос-Анджелесі.

Під час свого перебування в Лос-Анджелесі Люцифер також занурюється в розслідування справ про вбивства спільно з поліцейським департаментом Лос-Анджелеса.

"Нам дуже сподобалося шоу, і коли Джесс завагітніла, ми вибрали ім'я Люцифер через кілька тижнів після того, як дізналися про це. Шоу змусило нас зазирнути в історію Люцифера, і ми виявили, що в Біблії йдеться про те, що він був улюбленим ангелом, який розчарувався в Бозі, відвідавши Землю і побачивши всі страждання, війни та хвороби, — розповів Стефан. — Це ще більше переконало нас у тому, що це ім'я не викликає справді поганих асоціацій — ми ж не називали його Сатаною".

Молоді батьки вже повідомили, що збираються хрестити Люцифера і вікарій схвалив їхній вибір.

Історія імені Люцифер

Ім'я Люцифер походить від латинського слова "той, хто несе світло" або "ранкова зірка". Найбільш раннє використання цього імені в цьому контексті трапляється в Біблії, де воно використовується для опису занепалого ангела, що інтерпретується як представлення колись славної істоти, скинутої з небес.

Архангел Михаїл виганяє Люцифера. Гравюра Гюстава Доре Фото: Wikipedia

Однак спочатку цей вірш у книзі пророка Ісаї ставився до царя Вавилона, а термін "Люцифер" використовувався метафорично для опису його падіння і втрати влади.

Згодом це ім'я стало асоціюватися з історією падіння Сатани.

У римській міфології воно асоціювалося з планетою Венера, оскільки вона першою з'являлася на світанку. У гностичних та окультних традиціях це ім'я інтерпретується способами, які суперечать християнській традиції, означаючи просвітлення і звільнення, а не втілення зла.

Нагадаємо, арабське ім'я Мухаммед тепер є найпопулярнішим ім'ям для хлопчиків в Англії та Уельсі, обійшовши ім'я Ной (Ноа) в офіційному рейтингу. На третьому місці опинилося ім'я Олівер.