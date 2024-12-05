Мухаммед стало найпопулярнішим ім'ям для хлопчиків у Великій Британії

Друге місце посіло ім'я Ноа. Дівчаток найчастіше називають Олівіями.

Арабське ім'я Мухаммед тепер є найпопулярнішим ім'ям для хлопчиків в Англії та Уельсі, обійшовши ім'я Ной (Ноа) в офіційному рейтингу. За даними Управління національної статистики (ONS), у 2023 році понад 4600 хлопчиків отримали специфічне написання імені Мухаммед. Це майже на 500 більше, ніж у 2022 році. Про це пише Daily Mail.

Тим часом, кількість Ноїв скоротилася з 4586 до 4382. На третьому місці опинилося ім'я Олівер.

Це перший випадок, коли лише одне написання ісламського імені очолило рейтинг, хоча якщо об'єднати всі тридцять з гаком варіантів, то воно залишається найпоширенішим упродовж понад десяти років.

Олівія зберігає перше місце в списку жіночих імен восьмий рік поспіль, за нею слідують Амелія та Айла.

Щороку ONS аналізує останні дані про імена дітей, виявляючи тенденції того, як певні імена виходять з моди або різко набирають популярності.

Аналітики відзначили зростання кількості батьків, які обирають такі імена, як Марго і Кілліан. Передбачається, що ця тенденція була навіяна феноменом "Барбенгеймера", коли фанати стікалися до кінотеатрів, щоб побачити Марго Роббі в образі Барбі і Кілліана Мерфі в образі Оппенгеймера.

Кілліан Мерфі в ролі Оппенгеймера Фото: Скриншот

ONS також зазначило, що в трендах імена з реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян-Дженнер", такі як Рейн, Сейнт і Стормі.

Кайлі Дженнер із донькою Стормі Фото: Getty Images

Ім'я Мохаммед (інше написання) увійшло до сотні найкращих імен для хлопчиків в Англії та Уельсі 100 років тому, дебютувавши на 91-му місці 1924 року.

Поширеність цього імені значно знизилася напередодні і під час Другої світової війни, але почала зростати в 1960-х роках.

Ця конкретна версія імені була єдиною, яка зустрічалася в списку 100 найкращих імен ONS з 1924 року до приходу Мохаммада на початку 1980-х років.

Мухаммед, який зараз є найпопулярнішим із цієї трійці, уперше увійшов до топ-100 у середині 1980-х років і відтоді демонструє найшвидше зростання з усіх трьох версій.

Ім'я означає "гідний похвали" і походить від арабського слова "хамад", що означає "хвалити", і пов'язане з ім'ям засновника ісламу пророка Мухаммеда.

Зростання чисельності мусульманських громад по всій Великій Британії, зумовлене імміграцією, а також популярністю таких спортсменів, як Мо Фарах, Мохамед Салах і Мухаммед Алі, імовірно, стало причиною цього зростання.

У топ-100 імен для дітей увійшли імена Гейзел, Лайла, Отем, Нева і Рая для дівчаток, а також Джакс, Енцо і Бодхі для хлопчиків.

Незважаючи на загальний ентузіазм і підтримку королівської сім'ї, що зберігаються після смерті королеви у вересні 2022 року, в Англії та Уельсі, схоже, стало менше тезок найвідомішої у світі сім'ї.

Джордж і Арчі, сини принца Вільяма і його брата герцога Сассекського, зіткнулися з різким падінням популярності: у 2023 році рейтинг Джорджа вперше за майже десять років опустився нижче 4000.

Ім'я Джордж уже не таке популярне, як раніше Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які імена були популярні у 2024 році у світі та в Україні. Зазначалося, що в моду знову входять такі старовинні імена, як Тарас, Вакула і Аскольд. А дівчаток називають Лідіями, Меланіями і навіть Мавками.