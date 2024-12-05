Мухаммед стало самым популярным именем для мальчиков в Великобритании

Второе место заняло имя Ноа. Девочек чаще всего называют Оливиями.

Арабское имя Мухаммед теперь является самым популярным именем для мальчиков в Англии и Уэльсе, обойдя имя Ной (Ноа) в официальном рейтинге. По данным Управления национальной статистики (ONS), в 2023 году более 4600 мальчиков получили специфическое написание имени Мухаммед. Это почти на 500 больше, чем в 2022 году. Об этом пишет Daily Mail.

Между тем, количество Ноев сократилось с 4586 до 4382. На третьем месте оказалось имя Оливер.

Это первый случай, когда только одно написание исламского имени возглавило рейтинг, хотя если объединить все тридцать с лишним вариантов, то оно остается самым распространенным на протяжении более десяти лет.

Оливия сохраняет первое место в списке женских имен восьмой год подряд, за ней следуют Амелия и Айла.

Каждый год ONS анализирует последние данные об именах детей, выявляя тенденции того, как определенные имена выходят из моды или резко набирают популярность.

Аналитики отметили рост числа родителей, выбирающих такие имена, как Марго и Киллиан. Предполагается, что эта тенденция была навеяна феноменом "Барбенгеймера", когда фанаты стекались в кинотеатры, чтобы увидеть Марго Робби в образе Барби и Киллиана Мерфи в образе Оппенгеймера.

Киллиан Мерфи в роли Оппенгеймера Фото: Скриншот

ONS также отметило, что в трендах имена из реалити-шоу "Семейство Кардашьян-Дженнер", такие как Рейн, Сэйнт и Сторми.

Кайли Дженнер с дочкой Сторми Фото: Getty Images

Имя Мохаммед (другое написание) вошло в сотню лучших имен для мальчиков в Англии и Уэльсе 100 лет назад, дебютировав на 91-м месте в 1924 году.

Распространенность этого имени значительно снизилась в преддверии и во время Второй мировой войны, но начала расти в 1960-х годах.

Эта конкретная версия имени была единственной, которая встречалась в списке 100 лучших имен ONS с 1924 года до прихода Мохаммада в начале 1980-х годов.

Мухаммед, который сейчас является самым популярным из этой троицы, впервые вошел в топ-100 в середине 1980-х годов и с тех пор демонстрирует самый быстрый рост из всех трех версий.

Имя означает "достойный похвалы" и происходит от арабского слова "хамад", означающего "хвалить", и связано с именем основателя ислама пророка Мухаммеда.

Рост численности мусульманских общин по всей Великобритании, обусловленный иммиграцией, а также популярностью таких спортсменов, как Мо Фарах , Мохамед Салах и Мухаммед Али, вероятно, послужил причиной этого роста.

В топ-100 имен для детей вошли имена Хейзел, Лайла, Отем, Нева и Рая для девочек, а также Джакс, Энцо и Бодхи для мальчиков.

Несмотря на всеобщий энтузиазм и поддержку королевской семьи, сохраняющиеся после смерти королевы в сентябре 2022 года, в Англии и Уэльсе, похоже, стало меньше тезок самой известной в мире семьи.

Джордж и Арчи, сыновья принца Уильяма и его брата герцога Сассекского, столкнулись с резким падением популярности: в 2023 году рейтинг Джорджа впервые за почти десять лет опустился ниже 4000.

Имя Джордж уже не так популярно, как ранее Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие имена были популярны в 2024 году в мире и в Украине. Отмечалось, что в моду снова входят такие старинные имена, как Тарас, Вакула и Аскольд. А девочек называют Лидиями, Меланиями и даже Мавками.