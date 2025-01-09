Пара назвала ребенка Люцифером, но критиков больше расстроило его второе имя
Малышу второе имя дали в честь дедушки. И именно прозаичное имя Гэри вызвало бурную критику.
Молодую пару раскритиковали, после того, как они назвали своего новорожденного мальчика Люцифером. Но оказалось, что критики было еще больше, когда люди узнавали о втором имени малыша. Об этом пишет Daily Mail.
25-летняя Джесс Белл и 27-летний Стефан Уэйк выбрали имя Люцифер для своего сына после того, как им понравился одноименный сериал Netflix. А второе имя, Гэри, дали ему в честь дедушки, который умер много лет назад.
Супруги из Редкара, Северный Йоркшир, настаивают на том, что истинное значение имени Люцифер — "несущий свет". Однако их объяснение не развеяло традиционные дьявольские ассоциации с именем их ребенка.
Малыш Люцифер родился в родильном отделении номер шесть, после чего Джесс и ее новорожденного перевели на кровать номер шесть в палате номер шесть в больнице Университета Джеймса Кука в Мидлсбро.
Оскорбления в Интернете начались после того, как больница упомянула Люцифера, родившегося 1 января, в посте на Facebook о новогодних младенцах.
Некоторые комментарии были настолько оскорбительными, что больница была вынуждена попросить удалить оскорбления с Facebook.
Однако "ужасные" комментарии были направлены не только на выбор парой имени Люцифер — они также критиковали второе имя ребенка — Гэри.
"Мы получили немало оскорблений в Интернете от людей, которые говорили ужасные вещи. Кто-то даже раскритиковал его второе имя — Гэри, в честь моего дяди, который умер в детстве. Оба имени действительно что-то значат для нас, и несправедливо, что люди нас судят", — сообщила мать ребенка.
Прочитав новость о рождении Люцифера Гэри, некоторые отправились в X/Twitter, чтобы поделиться своими мыслями об этом.
"Это просто потрясающе! Я плачу", — написал один из комментаторов, добавив смайлик. А другой написал: "Больше всего меня возмущает то, что его второе имя — Гэри. Если уж быть совсем честным".
Негативное отношение к выбору имен Джесс и Стефана не ограничивалось только интернетом: свое мнение высказали также некоторые члены семьи и друзья.
"В основном люди старшего поколения говорили нам: "Его нельзя так называть, что будет, когда он пойдет в школу?". Но мы просто обычные любящие родители и, конечно же, не заинтересованы в том, чтобы ассоциировать нашего сына с дьяволом, речь не об этом. Имя прекрасное, и на самом деле оно означает "несущий свет", и это именно то, что он сделал для нашей жизни", — попыталась оправдаться мать новорожденного Люцифера.
Отец ребенка подтвердил, что имя они Люцифер выбрали, посмотрев одноименный сериал Netflix.
В сериале Том Эллис играет дьявола Люцифера Морнингстара, который, устав от ада, открывает ночной клуб в Лос-Анджелесе.
Во время своего пребывания в Лос-Анджелесе Люцифер также погружается в расследование дел об убийствах совместно с полицейским департаментом Лос-Анджелеса.
"Нам очень понравилось шоу, и когда Джесс забеременела, мы выбрали имя Люцифер через несколько недель после того, как узнали об этом. Шоу заставило нас заглянуть в историю Люцифера, и мы обнаружили, что в Библии говорится, что он был любимым ангелом, который разочаровался в Боге, посетив Землю и увидев все страдания, войны и болезни, — рассказал Стефан. — Это еще больше убедило нас в том, что это имя не вызывает действительно плохих ассоциаций — мы же не называли его Сатаной".
Молодые родители уже сообщили, что собираются крестить Люцифера и викарий одобрил их выбор.
История имени Люцифер
Имя Люцифер происходит от латинского слова "несущий свет" или "утренняя звезда". Самое раннее использование этого имени в этом контексте встречается в Библии, где оно используется для описания падшего ангела, что интерпретируется как представление некогда славного существа, низверженного с небес.
Однако изначально этот стих в книге пророка Исайи относился к царю Вавилона, а термин "Люцифер" использовался метафорически для описания его падения и утраты власти.
Со временем это имя стало ассоциироваться с историей падения Сатаны.
В римской мифологии оно ассоциировалось с планетой Венера, поскольку она первой появлялась на рассвете. В гностических и оккультных традициях это имя интерпретируется способами, которые противоречат христианской традиции, означая просвещение и освобождение, а не воплощение зла.
Напомним, арабское имя Мухаммед теперь является самым популярным именем для мальчиков в Англии и Уэльсе, обойдя имя Ной (Ноа) в официальном рейтинге. На третьем месте оказалось имя Оливер.