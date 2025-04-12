"Ім'я наче в гіппі": жінка занепокоєна тим, яке ім'я майбутньому сину хоче обрати чоловік

Одна британка, яка перебуває на 37 тижні вагітності, розповіла про те, що її чоловік вирішив назвати їхнього майбутнього сина дивним іменем. Сама мати каже, що ніби й не проти обраного імені, та вона все одно непокоїться.

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Про це вона розповіла на одному з форумів у Reddit, повідомляє Mirror.

Жінка каже, що свою першу дитину вона назвала Лілі, і це ім'я є "притаманним для нашої родини". Однак тепер, коли вона перебуває на 37-му тижні вагітності другою дитиною, вона непокоїться через вибір імені для майбутнього сина.

"Ми з чоловіком думали, як назвати дитину. Одним з таким, на яких він наполягав, було ім'я Бейзіл [Basil англійською означає "базилік" — ред.]. Однак я тепер хвилююся, що сину доведеться чути про те, що її його ім'я "звучить як трава", а нам — що ми обрали ім'я, яке типове для гіппі", — ділиться своїми думками жінка.

Вона додає, що разом із чоловіком хотіли "мати двох дітей з іменами, які мають стосунок до природи". Однак жінка не знає, чи обране ім'я не матиме наслідків для майбутнього сина.

"Нам також подобається ім'я Макс, але питання в тім, яку саме форму повного імені нам слід вибрати", — пише героїня історії, додаючи, що її почало це непокоїти через те, що її близька подруга, яка має чотирьох дітей, назвала їх "дивними іменами".

В коментарях до цього посту, користувачі висловили свою думку щодо цієї історії. Найбільше вподобали наступні коментарі:

"Особисто я проти імені Бейзіл і краще б обрав Макс для сина";

"Не робіть це. У світі є тисячі імен, з яких можна обрати, але точно не "рослинну назву";

"Мені Бейзіл якось звучить дивно, тому краще Макс. Бо хоч Бейзіл і базилік звучать по-різному, та аналогії можуть дійсно прийти людям у голову різні";

"Ім'я Бейзіл краще звучить для поні чи морської свинки. Ім'я може звучить й благородно, та зрештою воно різатиме вуха".

Раніше повідомлялося, як живеться дівчинці з іменем Білосніжка. Мати дівчинки каже, що вирішила назвати дитину на честь відомої казкової принцеси.

Згодом стало відомо, що жінка хоче назвати близнюків спільним іменем. Батько дітей каже, що не знає, як йому бути через побажання вагітної дружини.