"Мене звуть Білосніжка": як живеться дівчинці з єдиним у світі ім'ям (фото)

Мешканка Англії, яка завжди мріяла про доньку, вирішила назвати її Білосніжкою. Чоловік виявився не проти.

Related video

П'ятирічна дівчинка з британського Нортгемптона Білосніжка Дженніфер Морфі (Snow-White Jennifer Morphy) вважається єдиною людиною у світі, названою на честь цього персонажа. Про це пише The Sun.

Мама Ліза, 45 років, сказала, що обрала це ім'я, бо завжди хотіла дівчинку, але боялася, що більше не зможе мати дітей після народження трьох хлопчиків. Коли ж вона з'явилася на світ, жінка сказала чоловікові, що її довгоочікувана дівчинка буде принцесою, оскільки вона завжди думала про неї саме так.

Важливо

Красуня, покоївка і підсліпувате дзеркало. Якою вийшла найскандальніша "Білосніжка" в історії

Співробітники лікарні перевірили, чи має вона право використовувати це ім'я, і виявили, що воно не захищене авторським правом.

"Мене звуть Білосніжка", — не соромиться поправляти дівчинка своїх друзів і вчителів, якщо вони намагаються скоротити її ім'я.

Водночас в аеропорту, коли сім'я вирушає подорожувати, співробітники завжди ставлять запитання про те, чи справжнє це ім'я.

Білосніжка хоче вирости і зіграти роль знаменитої принцеси на сцені або на екрані.

Нагадаємо, 2009 року в рамках благодійного аукціону мешканка північного Уельсу Ейлін Де Бонт офіційно змінила своє ім'я на "Ведмедиця Падсі". Відтоді вона не може отримати паспорт, оскільки влада вважає її нове ім'я "несерйозним".

Також Фокус писав, що жінку на ім'я Ечіка, яка жодного разу не мила голову своєї дворічної дочки, розкритикували користувачі мережі. Мати зізналася, що тільки раз обполіскувала волосся дівчинки водою.