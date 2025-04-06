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Чоловік у паніці: вагітна жінка хоче назвати близнюків одним і тим самим ім'ям

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Фото: Pexels | Ілюстративне фото

Майбутній батько розповів про незвичайну ситуацію. Його дружина запропонувала дати хлопчикові та дівчинці одне й те саме ім'я.

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Про це чоловік написав на популярному форумі Reddit.

Автор вірусного повідомлення розповів, що його дружина, яка перебуває на сьомому місяці вагітності близнюками, прийшла додому з "ідеальною" ідеєю: назвати обох дітей однаковим ім'ям — Чеглей (Chegleigh). При цьому хлопчикові вона запропонувала ім'я Чеггс (Cheggs), а дівчинці — Лі (Leigh), але в документах обидві дитини мають бути записані як Чеглей.

Здивований і занепокоєний, чоловік звернувся за порадою до користувачів форуму з розділу, де обговорюють незвичні та екстравагантні імена для дітей. Він зізнався, що спочатку подумав, ніби дружина жартує, але незабаром зрозумів, що вона налаштована серйозно. Чоловік не приховував свого обурення: "Я не дозволю, щоб мого сина назвали Чеггс Беннінгтон".

Дитина, близнюки, ім'я для дитини, як вибрати ім'я для дитини, немовля, вагітність хоче назвати близнюків одним ім'ям, одне ім'я для дітей Fullscreen
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Історія моментально привернула увагу користувачів Reddit, викликавши хвилю коментарів — від глузливих до стурбованих. Деякі жартували, що Cheggs звучить підозріло схоже на eggs (яйця), інші пропонували альтернативні варіанти: "Назвіть його Скоттом. Скотт Чегг (Scott Chegg) — звучить уже веселіше".

Однак були й ті, хто сумнівався в вірогідністі історії: "Звучить як фейк. Надто вже дивно".

Проте інші користувачі зазначили, що під впливом вагітності та гормональних змін можливі найнесподіваніші ідеї.

"Сподіваюся, це вигадка. Будь ласка, не називайте свою дитину Чеггс", — закликали в коментарях.

Деякі учасники обговорення також порушили питання про важливість законодавчих обмежень у виборі дитячих імен, зауваживши, що закони іноді рятують від "повного абсурду".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка переплутали в пологовому будинку і він ріс у бідності замість достатку. У 2013 році стало відомо, що двоє японців були підмінені під час народження в березні 1953 року. Один із них виріс у бідності, а інший у забезпеченій сім'ї, не підозрюючи, що їхні долі могли бути зовсім іншими.

Також стало відомо, що колишня модель кинула життя тусовщиці, щоб жити в автобусі з дитиною. Лаура Ла Рю працювала із зірками, включно з Леонардо Ді Капріо і Джаредом Лето, але стрес і жорсткі стандарти індустрії підірвали її здоров'я. Усвідомивши, що такий спосіб життя їй не підходить, вона повернулася в рідне місто в пошуках щастя.