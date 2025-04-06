Чоловік у паніці: вагітна жінка хоче назвати близнюків одним і тим самим ім'ям

Майбутній батько розповів про незвичайну ситуацію. Його дружина запропонувала дати хлопчикові та дівчинці одне й те саме ім'я.

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Про це чоловік написав на популярному форумі Reddit.

Автор вірусного повідомлення розповів, що його дружина, яка перебуває на сьомому місяці вагітності близнюками, прийшла додому з "ідеальною" ідеєю: назвати обох дітей однаковим ім'ям — Чеглей (Chegleigh). При цьому хлопчикові вона запропонувала ім'я Чеггс (Cheggs), а дівчинці — Лі (Leigh), але в документах обидві дитини мають бути записані як Чеглей.

Здивований і занепокоєний, чоловік звернувся за порадою до користувачів форуму з розділу, де обговорюють незвичні та екстравагантні імена для дітей. Він зізнався, що спочатку подумав, ніби дружина жартує, але незабаром зрозумів, що вона налаштована серйозно. Чоловік не приховував свого обурення: "Я не дозволю, щоб мого сина назвали Чеггс Беннінгтон".

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Історія моментально привернула увагу користувачів Reddit, викликавши хвилю коментарів — від глузливих до стурбованих. Деякі жартували, що Cheggs звучить підозріло схоже на eggs (яйця), інші пропонували альтернативні варіанти: "Назвіть його Скоттом. Скотт Чегг (Scott Chegg) — звучить уже веселіше".

Однак були й ті, хто сумнівався в вірогідністі історії: "Звучить як фейк. Надто вже дивно".

Проте інші користувачі зазначили, що під впливом вагітності та гормональних змін можливі найнесподіваніші ідеї.

"Сподіваюся, це вигадка. Будь ласка, не називайте свою дитину Чеггс", — закликали в коментарях.

Деякі учасники обговорення також порушили питання про важливість законодавчих обмежень у виборі дитячих імен, зауваживши, що закони іноді рятують від "повного абсурду".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка переплутали в пологовому будинку і він ріс у бідності замість достатку. У 2013 році стало відомо, що двоє японців були підмінені під час народження в березні 1953 року. Один із них виріс у бідності, а інший у забезпеченій сім'ї, не підозрюючи, що їхні долі могли бути зовсім іншими.

Також стало відомо, що колишня модель кинула життя тусовщиці, щоб жити в автобусі з дитиною. Лаура Ла Рю працювала із зірками, включно з Леонардо Ді Капріо і Джаредом Лето, але стрес і жорсткі стандарти індустрії підірвали її здоров'я. Усвідомивши, що такий спосіб життя їй не підходить, вона повернулася в рідне місто в пошуках щастя.