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МирФан

Муж в панике: беременная женщина хочет назвать близнецов одним и тем же именем

Ребенок, близнецы, имя для ребенка, как выбрать имя для ребенка, младенец, беременность хочет назвать близнецов одним именем, одно имя для детей
Фото: Pexels | Иллюстративное фото

Будущий отец рассказал о необычной ситуации. Его жена предложила дать мальчику и девочке одно и то же имя.

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Об этом мужчина написал на популярном форуме Reddit.

Автор вирусного сообщения рассказал, что его жена, находящаяся на седьмом месяце беременности близнецами, пришла домой с "идеальной" идеей: назвать обоих детей одинаковым именем — Чеглей (Chegleigh). При этом мальчику она предложила имя Чеггс (Cheggs), а девочке — Ли (Leigh), но в документах оба ребенка должны быть записаны как Чеглей.

Удивленный и обеспокоенный, мужчина обратился за советом к пользователям форума из раздела, где обсуждаются необычные и экстравагантные имена для детей. Он признался, что сначала подумал, будто жена шутит, но вскоре понял, что она настроена серьезно. Муж не скрывал своего возмущения: "Я не позволю, чтобы моего сына назвали Чеггс Беннингтон".

Ребенок, близнецы, имя для ребенка, как выбрать имя для ребенка, младенец, беременность хочет назвать близнецов одним именем, одно имя для детей Fullscreen
Иллюстративное фото
Фото: Pixabay

История моментально привлекла внимание пользователей Reddit, вызвав волну комментариев — от насмешливых до обеспокоенных. Некоторые шутили, что Cheggs звучит подозрительно похоже на eggs (яйца), другие предлагали альтернативные варианты: "Назовите его Скоттом. Скотт Чегг (Scott Chegg) — звучит уже веселее".

Однако были и те, кто сомневался в достоверности истории: "Звучит как фейк. Слишком уж странно".

Тем не менее, другие пользователи отметили, что под влиянием беременности и гормональных изменений возможны самые неожиданные идеи.

"Надеюсь, это выдумка. Пожалуйста, не называйте своего ребенка Чеггс", — призывали в комментариях.

Некоторые участники обсуждения также подняли вопрос о важности законодательных ограничений в выборе детских имен, заметив, что законы иногда спасают от "полного абсурда".

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