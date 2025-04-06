Муж в панике: беременная женщина хочет назвать близнецов одним и тем же именем

Будущий отец рассказал о необычной ситуации. Его жена предложила дать мальчику и девочке одно и то же имя.

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Об этом мужчина написал на популярном форуме Reddit.

Автор вирусного сообщения рассказал, что его жена, находящаяся на седьмом месяце беременности близнецами, пришла домой с "идеальной" идеей: назвать обоих детей одинаковым именем — Чеглей (Chegleigh). При этом мальчику она предложила имя Чеггс (Cheggs), а девочке — Ли (Leigh), но в документах оба ребенка должны быть записаны как Чеглей.

Удивленный и обеспокоенный, мужчина обратился за советом к пользователям форума из раздела, где обсуждаются необычные и экстравагантные имена для детей. Он признался, что сначала подумал, будто жена шутит, но вскоре понял, что она настроена серьезно. Муж не скрывал своего возмущения: "Я не позволю, чтобы моего сына назвали Чеггс Беннингтон".

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

История моментально привлекла внимание пользователей Reddit, вызвав волну комментариев — от насмешливых до обеспокоенных. Некоторые шутили, что Cheggs звучит подозрительно похоже на eggs (яйца), другие предлагали альтернативные варианты: "Назовите его Скоттом. Скотт Чегг (Scott Chegg) — звучит уже веселее".

Однако были и те, кто сомневался в достоверности истории: "Звучит как фейк. Слишком уж странно".

Тем не менее, другие пользователи отметили, что под влиянием беременности и гормональных изменений возможны самые неожиданные идеи.

"Надеюсь, это выдумка. Пожалуйста, не называйте своего ребенка Чеггс", — призывали в комментариях.

Некоторые участники обсуждения также подняли вопрос о важности законодательных ограничений в выборе детских имен, заметив, что законы иногда спасают от "полного абсурда".

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