"Имя как в хиппи": женщина обеспокоена тем, какое имя будущему сыну хочет выбрать муж

Одна британка, которая находится на 37-й неделе беременности, рассказала о том, что ее муж решил назвать их будущего сына странным именем. Сама мать говорит, что вроде и не против выбранного имени, но она все равно беспокоится.

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Об этом она рассказала на одном из форумов в Reddit, сообщает Mirror.

Женщина говорит, что своего первого ребенка она назвала Лили, и это имя является "присущим для нашей семьи". Однако теперь, когда она находится на 37-й неделе беременности вторым ребенком, она беспокоится из-за выбора имени для будущего сына.

"Мы с мужем думали, как назвать ребенка. Одним из таких, на которых он настаивал, было имя Бэйзил [Basil по-английски означает "базилик" — ред.]. Однако я теперь волнуюсь, что сыну придется слышать о том, что его имя "звучит как трава", а нам — что мы выбрали имя, которое типично для хиппи", — делится своими мыслями женщина.

Она добавляет, что вместе с мужем хотели "иметь двух детей с именами, которые имеют отношение к природе". Однако женщина не знает, не будет ли выбранное имя иметь последствий для будущего сына.

"Нам также нравится имя Макс, но вопрос в том, какую именно форму полного имени нам следует выбрать", — пишет героиня истории, добавляя, что ее начало это беспокоить из-за того, что ее близкая подруга, которая имеет четырех детей, назвала их "странными именами".

В комментариях к этому посту, пользователи высказали свое мнение относительно этой истории. Больше всего понравились следующие комментарии:

"Я против имени Бэйзил и лучше бы выбрал Макс для сына";

"Не делайте этого. В мире есть тысячи имен, из которых можно выбрать, но точно не "растительное название";

"Как по мне, Бэйзил как-то странно звучит, поэтому лучше Макс. Потому что хоть Бэйзил и базилик звучат по-разному, но аналогии могут действительно прийти людям в голову разные";

"Имя Бэйзил лучше звучит для пони или морской свинки. Имя может и звучит и благородно, но в конце концов оно будет резать уши".

Ранее сообщалось, как живется девочке с именем Белоснежка. Мать девочки говорит, что решила назвать ребенка в честь известной сказочной принцессы.

Впоследствии стало известно, что женщина хочет назвать близнецов общим именем. Отец детей говорит, что не знает, как ему быть из-за пожеланий беременной жены.