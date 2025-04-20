"У нее точно проблемы с головой": женщина поссорилась с золовкой из-за имени своего сына

32-летняя женщина рассказала, что она поссорилась с сестрой своего мужа из-за имени своего новорожденного сына. Причиной тому стало желание золовки также назвать своего ребенка именем, которое выбрала героиня истории.

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Об этом она рассказала на одном из форумов Reddit.

Женщина рассказывает, что она со своим мужем долго выбирали имя сыну и не могли определиться, как именно следует назвать ребенка. В конце концов выбрали имя Лиам, и именно это стало причиной дальнейших неприятностей.

Через сутки после родов, героиню истории навестила сестра мужа, которая во время разговора заявила, что роженица должна изменить имя ребенка. На вопрос, почему это стоит сделать, золовка сказала, что сама планировала назвать своего ребенка так.

"У нее сейчас трое детей — 10-летняя дочь от предыдущего брака, а также двое сыновей — шестилетний Джеймс и четырехлетний Уильям в нынешнем браке. И она ни разу не говорила ни мне, ни мужу о желании назвать детей именем Лиам", — рассказывает героиня истории.

Через мгновение женщина ответила сестре своего мужа, что не собирается менять имя сына в угоду золовке. Героиня истории говорит, что она выразила сожаление, что та не назвала своих сыновей этим именем. Женщина добавляет, что по реакции на лице золовки стало понятно, что ее слова задели сестру мужа.

"Она жаловалась, что ее нынешний муж Майк не позволял назвать их сына этим именем, потому что у его бывшей есть сын с таким именем. На что я еще в палате сказала, что она должна была настоять на своем, ведь дети не имеют одной фамилии, ходят в разные школы и живут отдельной жизнью", — указала женщина, добавив, что сейчас они вообще не говорят после этого разговора.

В комментариях к посту, пользователи Reddit удивились "мотивации" свояченицы. Один из пользователей отметил, что это "самая нелепая причина сменить имя ребенку".

"По сути, она ревнует, потому что ей не разрешили использовать это имя. Поэтому это — между ней и ее мужем. Вы к этому не имеете никакого отношения", — добавил комментатор.

Второй юзер указал, что поведение золовки было "чрезвычайно грубым", когда после родов она пришла и начала требовать смены имени. Пользователь советует героине истории сказать, что если уж сестра мужа хочет назвать ребенка Лиамом, то пусть называет.

"У нее точно проблемы с головой, а когда еще и начала просить — это вообще было очень грубо. Ничего же не было до того — ни разговоров, ни договоренностей. Кажется, сестра вашего мужа вбила в голову себе какую-то чушь", — отметил еще один пользователь.

Ранее стало известно, как женщину назвали "эгоисткой" за выбранное имя для дочери. В ответ мать заявила, что советует другим заняться своими детьми.

Впоследствии сообщалось, что мужчина хочет выбрать "странное" имя своему сыну. Будущая мать говорит, что муж за время ее родов изменил свое решение несколько раз, и новый выбор ее откровенно шокирует.