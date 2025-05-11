"Миска" замість імені: жінка шокувала вибором для новонародженої доньки

Жінка з Південній Кореї, яка мешкає в США, стала героїнею соцмереж після того, як поділилася іменем, яке вона обрала для своєї новонародженої доньки. Дитину вона вирішила назвати Геулеус (그릇), що у перекладі з корейської означає "миска".

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Про свою ситуацію вона розповіла на Reddit. За словами жінки, ім’я "Геулеус" є поєднанням імен родичів".

"Я біла, але моя найкраща подруга – кореянка. Мабуть, я назву свою дочку Геулеус. Невже це так погано? Я знаходжу це ім'я досить красивим, оскільки воно є комбінацією імен деяких моїх родичів", — написала авторка посту.

Вона додала, що не розуміє, чому це ім'я може бути поганим та образливим. На її думку, це гарне ім'я, яке має кумедне значення. Жінка б сама не заперечувала, якби її так називали.

Однак реакція користувачів мережі на її пост була дещо іншою.

"Моє ім'я означає "стіг сіна", і мені було так сумно в дитинстві, коли я брала в руки книгу з іменами (я фанатка імен на все життя!) і мене завжди називали на честь зв'язки сухої соломи. Ім'я мого брата означає "яскравий у світлі та дусі", а моє — "стіг сіна", — прокоментувала людина.

Інший коментатор зазначив, що не міг повірити в правдивість цього посту. Він зауважив, що варто поважати те, як в інших країнах називають речі.

Ще одна жінка з ім'ям Роуз поділилась досвідом поїздки до Іспанії. За її словами, ім'я іспанською мовою значить "чаша".

"Ваша дитина, ваш вибір! Ніхто інший не має права голосу. Ваша дитина — продовження вас, і ви можете назвати його якось смішно, якщо хочете", — додав ще один коментатор.

Раніше Фокус писав про те, як жінка висловлювала занепокоєння іменем сина. Його хотів обрати чоловік.

Нагадаємо, 32-річна жінка розповіла, що вона посварилася із сестрою свого чоловіка через ім'я свого новонародженого сина. Причиною тому стало бажання своячки також назвати свою дитину іменем, яке обрала героїня історії.