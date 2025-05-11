"Миска" вместо имени: женщина шокировала выбором для новорожденной дочери

Женщина из Южной Кореи, которая живет в США, стала героиней соцсетей после того, как поделилась именем, которое она выбрала для своей новорожденной дочери. Ребенка она решила назвать Геулеус (그릇), что в переводе с корейского означает "миска".

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О своей ситуации она рассказала на Reddit. По словам женщины, имя "Геулеус" является сочетанием имен родственников".

"Я белая, но моя лучшая подруга — кореянка. Пожалуй, я назову свою дочь Геулеус. Неужели это так плохо? Я нахожу это имя довольно красивым, поскольку оно является комбинацией имен некоторых моих родственников", — написала автор поста.

Она добавила, что не понимает, почему это имя может быть плохим и оскорбительным. По ее мнению, это хорошее имя, которое имеет забавное значение. Женщина бы сама не возражала, если бы ее так называли.

Однако реакция пользователей сети на ее пост была несколько иной.

"Мое имя означает "стог сена", и мне было так грустно в детстве, когда я брала в руки книгу с именами (я фанатка имен на всю жизнь!) и меня всегда называли в честь связки сухой соломы. Имя моего брата означает "яркий в свете и духе", а мое — "стог сена", — прокомментировала человек.

Другой комментатор отметил, что не мог поверить в правдивость этого поста. Он отметил, что стоит уважать то, как в других странах называют вещи.

Еще одна женщина с именем Роуз поделилась опытом поездки в Испанию. По ее словам, имя на испанском языке означает "чаша".

"Ваш ребенок, ваш выбор! Никто другой не имеет права голоса. Ваш ребенок — продолжение вас, и вы можете назвать его как-то смешно, если хотите", — добавил еще один комментатор.

Ранее Фокус писал о том, как женщина выражала беспокойство именем сына. Его хотел выбрать муж.

Напомним, 32-летняя женщина рассказала, что она поссорилась с сестрой своего мужа из-за имени своего новорожденного сына. Причиной тому стало желание свояченицы также назвать своего ребенка именем, которое выбрала героиня истории.