Межконтинентальная ракета "Ярс": за сколько она долетит до Киева и можно ли ее перехватить, — СМИ

Межконтинентальная баллистическая ракета РФ РС-24 "Ярс" — это не просто ядерный аргумент для запугивания, а вполне реальная угроза, способная теоретически долететь до Киева менее чем за 90 секунд.

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Об этом пишет OBOZ.UA.

Указано, что при условии скорости около 7,5 км/с и дистанции 500-600 км, ракета "Ярс" может достичь Киева ориентировочно за 67 секунд. В то же время сообщается, что украинские силы противовоздушной обороны имеют потенциал сбивать ракеты типа "Ярс" с помощью систем Patriot, которые уже неоднократно демонстрировали свою эффективность при защите Киева.

Ракеты типа "Ярс" спроектированы для стремительных и малопредсказуемых ударов. Несмотря на способность поражать цели на межконтинентальных расстояниях, их могут применять и по более близким объектам — чтобы максимально сократить время реакции ПВО и усложнить перехват.

Ракета "Ярс: что о ней известно

РС-24 "Ярс" — трехступенчатая межконтинентальная ракета на твердом топливе, созданная в России на основе "Тополя-М". Ее ключевая особенность — раздельная боевая часть: "Ярс" способен нести до трех ядерных блоков с индивидуальным наведением. Это значительно усложняет работу ПВО, ведь каждая боеголовка может маневрировать и бить по отдельной цели.

Основные характеристики ракеты "Ярс":

Дальность полета: до 11 000 км.

Тип топлива: твердое — обеспечивает быстрый старт и высокую мобильность.

Способ запуска: возможен как из стационарной шахты, так и с мобильной платформы.

Боевая часть: раздельная с индивидуальным наведением, что позволяет поражать несколько целей одновременно.

Скорость: примерно 7,5 км/с.

Недавно ГУР сообщало, что в ночь на 19 мая Россия планировала провести демонстративный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". В Defence Express рассказали, почему РФ не смогла осуществить запуск.

Фокус также рассказывал, почему сорвался запуск МКР "Ярс".