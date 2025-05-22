Міжконтинентальна ракета "Ярс": за скільки вона долетить до Києва й чи можна її перехопити, — ЗМІ

Міжконтинентальна балістична ракета РФ РС-24 "Ярс" — це не просто ядерний аргумент для залякування, а цілком реальна загроза, здатна теоретично долетіти до Києва менш ніж за 90 секунд.

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Про це пише OBOZ.UA.

Зазначено, що за умови швидкості приблизно 7,5 км/с і дистанції 500–600 км, ракета "Ярс" може досягти Києва орієнтовно за 67 секунд. Водночас повідомляється, що українські сили протиповітряної оборони мають потенціал збивати ракети типу "Ярс" за допомогою систем Patriot, які вже неодноразово демонстрували свою ефективність під час захисту Києва.

Ракети типу "Ярс" спроєктовані для стрімких і малопередбачуваних ударів. Попри здатність уражати цілі на міжконтинентальних відстанях, їх можуть застосовувати й по ближчих об'єктах — аби максимально скоротити час реакції ППО та ускладнити перехоплення.

Ракета "Ярс: що про неї відомо

РС-24 "Ярс" — триступенева міжконтинентальна ракета на твердому паливі, створена в Росії на основі "Тополя-М". Її ключова особливість — роздільна бойова частина: "Ярс" здатен нести до трьох ядерних блоків з індивідуальним наведенням. Це значно ускладнює роботу ППО, адже кожна боєголовка може маневрувати та бити по окремій цілі.

Основні характеристики ракети "Ярс":

Дальність польоту: до 11 000 км.

Тип палива: тверде — забезпечує швидкий старт і високу мобільність.

Спосіб запуску: можливий як зі стаціонарної шахти, так і з мобільної платформи.

Бойова частина: роздільна з індивідуальним наведенням, що дає змогу уражати кілька цілей одночасно.

Швидкість: приблизно 7,5 км/с.

Нещодавно ГУР повідомляло, що в ніч на 19 травня Росія планувала провести демонстративний запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". В Defence Express розповіли, чому РФ не змогла здійснити запуск.

Фокус також розповідав, чому зірвався запуск МКР "Ярс".