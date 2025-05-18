"Лякають Україну": у РФ хочуть запустити міжконтинентальну ракету РС-24 "Ярс", — ГУР МО

Російська армія в ніч на 19 травня має намір запустити міжконтинентальну балістичну ракету РС-24 з комплексу "Ярс".

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Запуск матиме "навчально-бойовий" характер, попередило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Українська розвідка впевнена, що Москва використовує "тактику залякування і тиску на Україну, а також країни-члени ЄС і НАТО".

Ракету РС-24 "Ярс" оснастять навчальним боєприпасом і запустять із мобільного ґрунтового комплексу. Атаку здійснить розрахунок 433-го полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення РФ.

Місце запуску ракети РС-24 — район біля населеного пункту Вільний Свердловської області Росії. Дальність польоту триступеневої твердопаливної ракети — понад 10 тисяч кілометрів.

При цьому в ГУР МО прямо не говорять, чи будуть росіяни бити ракетою РС-24 по Україні. Російські військові не анонсували удар міжконтинентальною ракетою РС-24 для комплексу "Ярс".

Удар ракетою РС-24 "Ярс": що про неї відомо?

РС-24 "Ярс" — це стратегічний комплекс для запуску міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною боєголовкою. Один із пробних пусків РФ провела в березні 2024 року на космодромі "Плесецьк".

Характеристики ракети для комплексу "Ярс":

розміри ракети — довжина 22 м, діаметр 1,86 м, стартова маса 46 тонн;

потужність боєзаряду — 300-500 кт;

максимальна дальність — до 12 тисяч км;

швидкість — 14 Махів (14 870 км/год.). Орієнтовно 9 тисяч км від Новосибірська до Вашингтона ракети "Ярс" пролетять за 30-40 хвилин.

Нагадаємо, комплекс "Ярс" помічали на бойовому чергуванні під Новосибірськом у засніженому лісі в лютому поточного року.

У ГУР раніше заявляли, що Росія може виробляти до 300 міжконтинентальних ракет "Ліщина" на рік. У середньому виходить до 25 штук на місяць.