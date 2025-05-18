"Пугают Украину": в РФ хотят запустить межконтинентальную ракету РС-24 "Ярс", – ГУР МО
Российская армия в ночь на 19 мая намерена запустить межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 из комплекса "Ярс".
Запуск будет носить "учебно-боевой" характер, предупредило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).
Украинская разведка уверена, что Москва использует "тактику устрашения и давления на Украину, а также страны-члены ЕС и НАТО".
Ракету РС-24 "Ярс" оснастят учебным боеприпасом и запустят с мобильного грунтового комплекса. Атаку осуществит расчет 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения РФ.
Место запуска ракеты РС-24 — район возле населенного пункта Свободный Свердловской области России. Дальность полета трехступенчатой твердотопливной ракеты — более 10 тысяч километров.
При этом в ГУР МО прямо не говорят, будут ли россияне бить ракетой РС-24 по Украине. Российские военные не анонсировали удар межконтинентальной ракетой РС-24 для комплекса "Ярс".
Удар ракетой РС-24 "Ярс": что о ней известно?
РС-24 "Ярс" — это стратегический комплекс для запуска межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Один из пробных пусков РФ провела в марте 2024 года на космодроме "Плесецк".
Характеристики ракеты для комплекса "Ярс":
- размеры ракеты — длина 22 м, диаметр 1,86 м, стартовая масса 46 тонн;
- мощность боезаряда — 300-500 кт;
- максимальная дальность — до 12 тысяч км;
- скорость — 14 Махов (14 870 км/ч.). Ориентировочно 9 тысяч км от Новосибирска до Вашингтона ракеты "Ярс" пролетят за 30-40 минут.
Напомним, комплекс "Ярс" замечали на боевом дежурстве под Новосибирском в заснеженном лесу в феврале текущего года.
В ГУР ранее заявляли, что Россия может производить до 300 межконтинентальных ракет "Орешник" в год. В среднем получается до 25 штук в месяц.