Маскировали и маневрировали: РФ вывела на боевое патрулирование баллистическую ракету "Ярс" (видео)

Ракетная система "Ярс" вышла на дежурство под Новосибирском, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство показало свежие кадры выезда пусковых установок в заснеженный лес.

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о выводе на боевое дежурство подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", которые запускают межконтинентальные баллистические боеголовки. При этом военные Вооруженных сил РФ совершили марш-бросок на 100 км и потренировались в скоростной маскировке агрегатов. О деталях дежурства ведомство рассказало в Telegram-канале.

Сообщение Минобороны РФ появилось утром 19 февраля, через полсуток после завершения переговоров с делегацией США в Саудовской Аравии. Указано, что пусковые установки вывели на боевое патрулирование под Новосибирском. Также объясняется, что главная задача для военных ВС РФ — проверка готовности экипажей и проверка аппаратуры к длительному дежурству.

Какие мероприятия состоятся во время боевого дежурства ракетных систем (РС) "Ярс" ВС РФ:

марш-бросок на 100 км;

тренировка противодействия диверсантам;

скоростная маскировка в лесном массиве;

скоростная смена позиций.

На видео, которым Минобороны РФ дополнило сообщение, видим ракетный комплекс "Ярс", который двигался по заснеженным дорогам в неустановленной местности РФ. Пусковые установки и другие сопровождающие машины петляли по лесным дорогам. Других деталей боевого дежурства ВС РФ не показали. При этом в Telegram-канале российского ведомства дважды в месяц информируют о боевом дежурстве "Ярса". Впрочем, в январе 2025 года была пауза, а предыдущее сообщение — от 17 декабря 2024 года о дежурстве Бологовского ракетного соединения.

Оружие РФ — что известно о РС "Ярс"

РС-24 "Ярс" — стратегический комплекс, способный запустить межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой. Один из пробных пусков РФ провела, например, в марте 2024 года. Пуск состоялся на космодроме "Плесецк" Йошкар-Олинским ракетным соединением.

Характеристики "Ярс":

физические размеры ракеты — длина 22 м, диаметр 1,86 м, стартовая масса 46 тонн;

мощность боезаряда — 300-500 кт;

максимальная дальность — до 12 тыс. км;

скорость — 14 Махов (14 870 км/ч.). Ориентировочно можно оценить, что 9 тыс. км от Новосибирска до условного Вашингтона ракеты "Ярс" пролетят за 30-40 мин.

Отметим, Фокус писал об одном из боевых патрулирований РС "Ярс", о котором Минобороны РФ рассказало осенью 2024 года. Согласно публикации, ракетные системы делали выезд на 100 км. При этом экипажи тренировались маневрировать и обустраивать полевые позиции.

Напоминаем, 21 ноября ВС РФ ударили по Днепру и президент Украины Владимир Зеленский заявления о применении межконтинентальной баллистической ракеты. Эксперты предположили, что может идти речь о РС-26 "Рубеж", но президент РФ Владимир Путин заверил, что применил новейший "Орешник".