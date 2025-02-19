Маскували та маневрували: РФ вивела на бойове патрулювання балістичну ракету "Ярс" (відео)

Ракетна система "Ярс" вийшла на чергування під Новосибірськом, повідомили в Міноборони РФ. Відомство показало свіжі кадри виїзду пускових установок в засніжений ліс.

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Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про виведення на бойове чергування рухомих ґрунтових ракетних комплексів "Ярс", які запускають міжконтинентальні балістичні боєголовки. При цьому військові Збройних сил РФ зробила марш-кидок на 100 км та потренувались у швидкісному маскуванні агрегатів. Про деталі чергування відомство розповіло в Telegram-каналі.

Повідомлення Міноборони РФ з'явився зранку 19 лютого, через пів доби після завершення перемовин з делегацією США у Саудівській Аравії. Вказано, що пускові установки вивели на бойове патрулювання під Новосибірськом. Також пояснюється, що головне завдання для військових ЗС РФ — перевірка готовності екіпажів та перевірка апаратури до тривалого чергування.

Які заходи відбудуться під час бойового чергування ракетних систем (РС) "Ярс" ЗС РФ:

марш-кидок на 100 км;

тренування протидії диверсантам;

швидкісне маскування у лісовому масиві;

швидкісна зміна позицій.

На відео, яким Міноборони РФ доповнило допис, бачимо ракетний комплекс "Ярс", який рухався засніженими дорогами у невстановленій місцевості РФ. Пускові установки та інші супроводжуючі машини петляли лісовими дорогами. Інших деталей бойового чергування ЗС РФ не показали. При цьому у Telegram-каналі російського відомства двічі на місяць інформують про бойове чергування "Ярсу". Втім, у січні 2025 року була пауза, а попереднє повідомлення — від 17 грудні 2024 року про чергування Бологовського ракетного з'єднання.

Зброя РФ — що відомо про РС "Ярс"

РС-24 "Ярс" — стратегічний комплекс, здатний запустити міжконтинентальну балістичну ракету з ядерною боєголовкою. Один з пробних пусків РФ провела, наприклад, у березні 2024 року. Пуск відбувся на космодромі "Плесецьк" Йошкар-Олинським ракетним з'єднанням.

Характеристики "Ярс":

фізичні розміри ракети — довжина 22 м, діаметр 1,86 м, стартова маса 46 тонн;

потужність боєзаряду — 300-500 кт;

максимальна дальність — до 12 тис. км;

швидкість — 14 Махів (14 870 км/год.). Орієнтовно можна оцінити, що 9 тис. км від Новосибірська до умовного Вашингтона ракети "Ярс" пролетять за 30-40 хв.

Зазначимо, Фокус писав про одне з бойових патрулювань РС "Ярс", про яке Міноборони РФ розповіло восени 2024 року. Згідно з публікацією, ракетні системи робили виїзд на 100 км. При цьому екіпажі тренувались маневрувати та облаштовувати польові позиції.

Нагадуємо, 21 листопада ЗС РФ вдарили по Дніпру і президент України Володимир Зеленський заяви про застосування міжконтинентальної балістичної ракети. Експерти припустили, що може іти мова про РС-26 "Рубеж", але президент РФ Володимир Путін запевнив, що застосував новітній "Орєшнік".