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Думки

Чергова ракетна невдача РФ – деградація чи саботаж? Чому зірвався запуск МКР "Ярс"

В голову приходять два варіанти пояснення ракетної імпотенції Кремля. Або реальний стан ракетно-ядерної зброї Росії просто катастрофічний, і вона перетворилася на чергову імітацію могутності путінської недоімперії. Або десь у ракетній галузі Росії на рівні виконавців знайшлися відчайдухи, які настільки не люблять путінський режим, що саботують вкрай важливі для нього процеси. Думка

Олександр Кочетков
Олександр Кочетков
Політичний аналітик
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Рухомий стратегічний комплекс "Ярс" є модернізацією комплексу "Тополь-М"
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Відверто не розумію, чому у недоімперії не складається із запуском міжконтинентальної ракети "Ярс".

Цей рухомий стратегічний комплекс — не новий, він є модернізацією комплексу "Тополь-М". Прийнятий на озброєння в кінці 2009 року. За призначенням є зброєю швидкого ядерного удару у відповідь на напад.

У 2023 році були два запуски "Ярса", обидва фахівці вважають невдалими, бо ракета значним чином відхилилася від розрахункової траєкторії. Але ж вона стартувала! А зараз наявна інфа свідчить, що запуску або взагалі не було, або він виявився невдалим вже на виході ракети з контейнера (хоча супутникових знімків подібного феєрверка нема).

Просто передумати і скасувати анонсований запуск "Ярсу", щоб не дратувати Дональда Трампа перед телефонною розмовою з путіним, Кремль не міг. Бо там протилежна логіка: продемонструвати свою ядерну могутність, залякати всіх, щоб потім шантажем вимагати того, що бажають. І цю агресивну логіку Росія успадкувала від СРСР.

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Ланцюг подій взагалі наводить на роздуми. Спочатку недоімперія збиралася вдарити по Україні "Орешником". Відповідно, закрила небо над полігоном Капустин Яр і проінформувала США про випробування (пам’ятаєте, як американське посольство попереджало про можливі потужні ракетні удари?). Але запуск "Орешника" не відбувся, що є доволі зрозумілим: цей виріб є своєрідним франкенштейном, складеним з частин різних ракет, що не додає надійності. І взагалі, розробка виглядає сирою, хоч віджимай. Тому "Орешник" просто могли не встигнути підготувати до демонстраційного запуску.

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У 2023 році були два запуски "Ярса", обидва фахівці вважають невдалими
Фото: відео скрін

Але є ж "Ярс" майже 15 років знаходиться на бойовому чергуванні — пересувається ґрунтовими шляхами у тайзі. Він разом з ракетами на підводних човнах є основою ракетно-ядерного щита Росії. Тому має стартувати будь-коли моментально і дуже надійно.

В голову приходять два варіанти пояснення ракетної імпотенції Кремля. Або реальний стан ракетно-ядерної зброї Росії просто катастрофічний, і вона перетворилася на чергову імітацію могутності путінської недоімперії. Або десь у ракетній галузі Росії на рівні виконавців знайшлися відчайдухи, які настільки не люблять путінський режим, що саботують вкрай важливі для нього процеси.

Джерело.

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