Очередная ракетная неудача РФ — деградация или саботаж? Почему сорвался запуск МКР "Ярс"

Related video

Откровенно не понимаю, почему у недоимперии не складывается с запуском межконтинентальной ракеты "Ярс".

Этот подвижный стратегический комплекс — не новый, он является модернизацией комплекса "Тополь-М". Принят на вооружение в конце 2009 года. По назначению является оружием быстрого ядерного удара в ответ на нападение.

В 2023 году были два запуска "Ярса", оба специалисты считают неудачными, потому что ракета значительным образом отклонилась от расчетной траектории. Но ведь она стартовала! А сейчас имеющаяся инфа свидетельствует, что запуска или вообще не было, или он оказался неудачным уже на выходе ракеты из контейнера (хотя спутниковых снимков подобного фейерверка нет).

Просто передумать и отменить анонсированный запуск "Ярса", чтобы не раздражать Дональда Трампа перед телефонным разговором с Путиным, Кремль не мог. Потому что там противоположная логика: продемонстрировать свою ядерную мощь, запугать всех, чтобы потом шантажом требовать того, что хотят. И эту агрессивную логику Россия унаследовала от СССР.

Важно

Чистое небо над Черным морем: как украинский морской дрон Magura научили сбивать самолеты

Цепь событий вообще наводит на размышления. Сначала недоимперия собиралась ударить по Украине "Орешником". Соответственно, закрыла небо над полигоном Капустин Яр и проинформировала США об испытаниях (помните, как американское посольство предупреждало о возможных мощных ракетных ударах?). Но запуск "Орешника" не состоялся, что довольно понятно: это изделие является своеобразным франкенштейном, составленным из частей разных ракет, что не добавляет надежности. И вообще, разработка выглядит сырой, хоть отжимай. Поэтому "Орешник" просто могли не успеть подготовить к демонстрационному запуску.

В 2023 году были два запуска "Ярса", оба специалисты считают неудачными Фото: видео скрин

Но есть же "Ярс" почти 15 лет находится на боевом дежурстве — передвигается по грунтовым дорогам в тайге. Он вместе с ракетами на подводных лодках является основой ракетно-ядерного щита России. Поэтому должен стартовать в любое время моментально и очень надежно.

В голову приходят два варианта объяснения ракетной импотенции Кремля. Либо реальное состояние ракетно-ядерного оружия России просто катастрофическое, и оно превратилось в очередную имитацию могущества путинской недоимперии. Либо где-то в ракетной отрасли России на уровне исполнителей нашлись смельчаки, которые настолько не любят путинский режим, что саботируют крайне важные для него процессы.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.