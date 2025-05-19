РФ не змогла запустити міжконтинетальну ракету РС-24 "Ярс": в Defence Express назвали причини

У ніч на 19 травня Росія планувала провести демонстративний запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Однак все вказує на те, що старт так і не відбувся.

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Про це повідомляє портал Defence Express.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, запуск мав відбутися з нетипового району — поблизу селища Свободний у Свердловській області, де дислокується 433-й ракетний полк. З огляду на близькість до міста Нижній Тагіл (усього 25 км), запуск мав би залишити численні свідчення — відео, фото, повідомлення очевидців. Проте в інформаційному просторі не з’явилося жодного підтвердження польоту ракети.

Як зазначають військові оглядачі, особливістю таких запусків є також можливість візуального спостереження за польотом ракети на великій частині території РФ, зокрема в регіонах Сибіру та Далекого Сходу. Однак у мережі немає жодного кадру чи згадки про ядерну демонстрацію.

Причини скасування або зриву запуску невідомі. Можливо, мала місце нештатна ситуація вже на стартовому етапі. Історія попередніх невдач також додає аргументів: у 2023 році Росія двічі не змогла успішно запустити "Ярс" — ракети сходили з курсу.

Ймовірно, Кремль не ризикнув проводити запуск напередодні важливих зовнішньополітичних контактів — зокрема, перемовин Путіна та Трампа. Також видання не виключило нештатну ситуацію на першому етапі польоту одразу після старту.

РФ планувала запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Нагадаємо, 18 травня Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджало, що російська армія в ніч на 19 травня мала намір запустити міжконтинентальну балістичну ракету РС-24 з комплексу "Ярс". Запуск мав бути навчальним.

Раніше військовий оглядач та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман попереджав про підготовку Росією масштабної повітряної атаки на Україну із застосуванням ударних дронів, ракет та навіть балістичної ракети "Орешник". Він мав на увазі не лише прикордонні або прифронтові території, а центральні регіони.