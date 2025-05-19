РФ не смогла запустить межконтинентальную ракету РС-24 "Ярс": в Defence Express назвали причины

В ночь на 19 мая Россия планировала провести демонстративный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Однако все указывает на то, что старт так и не состоялся.

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Об этом сообщает портал Defence Express.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, запуск должен был состояться из нетипичного района — вблизи поселка Свободный в Свердловской области, где дислоцируется 433-й ракетный полк. Учитывая близость к городу Нижний Тагил (всего 25 км), запуск должен был бы оставить многочисленные свидетельства — видео, фото, сообщения очевидцев. Однако в информационном пространстве не появилось ни одного подтверждения полета ракеты.

Как отмечают военные обозреватели, особенностью таких запусков является также возможность визуального наблюдения за полетом ракеты на большой части территории РФ, в частности в регионах Сибири и Дальнего Востока. Однако в сети нет ни одного кадра или упоминания о ядерной демонстрации.

Причины отмены или срыва запуска неизвестны. Возможно, имела место нештатная ситуация уже на стартовом этапе. История предыдущих неудач также добавляет аргументов: в 2023 году Россия дважды не смогла успешно запустить "Ярс" — ракеты сходили с курса.

Вероятно, Кремль не рискнул проводить запуск накануне важных внешнеполитических контактов — в частности, переговоров Путина и Трампа. Также издание не исключило нештатную ситуацию на первом этапе полета сразу после старта.

РФ планировала запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Напомним, 18 мая Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждало, что российская армия в ночь на 19 мая намеревалась запустить межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 из комплекса "Ярс". Запуск должен был быть учебным.

Ранее военный обозреватель и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предупреждал о подготовке Россией масштабной воздушной атаки на Украину с применением ударных дронов, ракет и даже баллистической ракеты "Орешник". Он имел в виду не только приграничные или прифронтовые территории, а центральные регионы.