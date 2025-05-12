РФ может осуществить массированную атаку по Украине с применением "Орешника", — Гетьман (видео)

Россия может готовить масштабную воздушную атаку на Украину с применением ударных дронов, ракет и даже баллистической ракеты "Орешник".

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Об этом в эфире "Киев24" заявил военный обозреватель и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

В частности, предупреждение получили и представители посольства США. Ожидаются удары дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Алексей Гетьман отметил, что речь идет не только о приграничных или прифронтовых территориях, а об угрозе атаки и для центральных регионов, включая Киев.

В частности, эксперт отметил о возможном использовании при массированной атаке баллистической ракеты "Орешник". Он сообщил, что в районе базирования этих ракет объявлено о прекращении полетов, что часто свидетельствует о подготовке к пуску.

Кто такой Алексей Гетман

Алексей Юрьевич Гетьман — ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины, военный аналитик. В 2012 и 2014 годах Гетьман пытался попасть в Верховную Раду. Первый раз как самовыдвиженец, а второй — как мажоритарщик от "Радикальной партии", оба раза выборы проиграл. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает как военный эксперт в СМИ и на телевидении.

Он неоднократно делал различные прогнозы относительно войны в Украине. В частности, в августе 2023 года аналитик рассказывал, когда ВСУ подойдут к Крыму. По его словам, ВСУ в течение 3 недель должны были выйти на побережье Азовского моря или на рубежи, которые позволяют взять под огневой контроль все, что движется, вдоль Азовского моря.

Майор запаса также анонсировал наступление российских войск в конце марта — начале апреля 2025 года. К этому времени ВС РФ, по его словам, пытались накопить технику и подготовить войска.

В апреле 2025 года Алексей Гетьман отметил, что сведения о подготовке врага могут быть скорее элементом информационно-психологического давления, чем отражением реального потенциала ВС РФ. Тогда он отмечал, что на территории Украины было сосредоточено около 600 тысяч российских военнослужащих, но этого недостаточно для полномасштабного наступления вдоль всей линии фронта протяженностью около тысячи километров.

Недавно Алексей Гетьман рассказывал, что без помощи США Силы обороны смогут воевать как минимум до осени 2025 года. По словам Гетьмана, американская доля в поставках вооружения украинской армии будет уменьшаться благодаря поддержке Европы и наращиванию собственного производства.