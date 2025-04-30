"Как минимум до осени": майор запаса оценил, как долго ВСУ смогут воевать без помощи США

Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что без помощи США Силы обороны смогут воевать как минимум до осени 2025 года. По его словам, американская доля в поставках вооружения украинской армии будет уменьшаться благодаря поддержке Европы и наращиванию собственного производства.

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Об этом майор запаса Вооруженных сил Украины и военный аналитик сказал в интервью OBOZ.UA.

Отвечая на вопрос о том, сколько Украина продержится без помощи США в противостоянии российской агрессии, Алексей Гетьман согласился с предположениями чешских партнеров, что боеприпасов может хватить до осени.

"До осени, как минимум, нам хватит. Возможно, до конца года", — сказал майор запаса.

Он отметил, что не обязательно помощь США для Украины прекратится полностью. Кроме того, взамен могут возрасти объемы поставок вооружений из стран Европы и производства украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Более 40%, почти половину наших потребностей, мы обеспечиваем за счет своего оружия. Предположим, что в ближайшее время эти 40% превратятся в 50%. То есть по большому счету, мы можем воевать собственным оружием", — отметил Гетьман.

Военный аналитик пояснил, что при таких условиях доля помощи США, Европейского Союза и Великобритании составит 50%, из них американское вооружение будет составлять около 25-30%.

"Американская доля будет уменьшаться за счет увеличения европейской помощи и производства нашего собственного оружия. Когда помощь от США составит 10-15%, все ультиматумы от США мы сможем вообще не принимать, ведь это не тот процент, который дает право что-то диктовать", — сказал Алексей Гетьман.

Военная помощь США Украине в Украине

4 марта издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп отдал приказ приостановить военную помощь Украине.

11 марта заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса официально сообщил, что США возобновили военную помощь украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 9 апреля заявлял, что Киев готов купить большой пакет оружия США, в том числе необходимые для защиты гражданского населения системы противовоздушной обороны.

Во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме журналисты попросили Дональда Трампа прокомментировать предложение Владимира Зеленского продать Украине ракеты для Patriot. Американский лидер ответил, что не стоит "начинать войну против кого-то большего в 20 раз".

Медиа ABC 29 апреля писало, что США тормозят передачу Украине австралийских танков M1A1 Abrams, которые должны были быть отправлены в рамках пакета помощи на 245 млн долларов полгода назад.