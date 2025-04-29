Австралия в прошлом году обещала передать Украине списанные танки M1A1 Abrams, однако они до сих пор не отправлены из-за сопротивления США.

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Об этом пишет ABC.

Через несколько месяцев после того, как впервые было объявлено о передаче танков в рамках пакета помощи на 245 млн долларов, M1A1 Abrams все еще ожидают разрешения на отправку за границу. Представители Минобороны Австралии частично перекладывают вину за задержку на Соединенные Штаты.

Впервые о сложностях передачи стало известно в марте после того, как президент США Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине. Теперь представители Минобороны утверждают, что процесс сталкивается с еще большей неопределенностью, поскольку официальное разрешение США на передачу танков M1A1 Abrams другой стране до сих пор не получено.

"Австралия по-прежнему придерживается цели по поставке M1A1 Abrams в 2025 году, процесс экспорта M1A1 продолжается. Министерство обороны продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями по передаче имущества, включая доставку и обеспечение", — сказал представитель Минобороны Австралии.

Ранее ABC писало об опасениях чиновников США, которые утверждают, что в прошлом году Пентагон предостерег Австралию от передачи в дар этих танков из-за логистических расходов и трудностей с обслуживанием техники на территории Украины.

Издание уточняет, что ныне списанный австралийский флот из 59 танков M1A1 Abrams был приобретен в 2007 году, но никогда не был развернут в боевых действиях. Их заменяют более новым танком M1A2, который может похвастаться 120-миллиметровой пушкой.

Что касается военного пакета помощи Украине, Австралия должна была передать Украине 49 танков M1A1.

Напомним, 29 апреля Владимир Зеленский сообщил, что украинские спецслужбы ликвидировали лиц из высшего командования ВС РФ.

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