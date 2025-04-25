Идет на производство оружия: белорусский экс-партнер Apple и Tesla в обход санкций продает спецоборудование РФ

Белорусский холдинг Izovaс и связанные с ним компании ЕС, продукцию которых покупали компании Apple, Samsung, LG и Tesla, продал российским оборонным предприятиям компоненты и оборудование на сумму 200 миллионов долларов за время российско-украинской полномасштабной войны. Речь идет о производителях осколочно-фугасных снарядов, БпЛА, систем управления огнем для танков и самолетов.

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О соответствующей лазейке России в попытках обойти наложенные санкции рассказали расследователи "Схем" ("Радио Свобода") совместно с зарубежными коллегами 24 апреля.

"Белорусский холдинг Izovaс и связанные с ним европейские компании, продукцию которых покупали Apple, Samsung, LG и Tesla, с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года и как минимум до июля 2024 года поставили в Россию компонентов и оборудования для изготовления оптики на 200 миллионов долларов", — говорится в расследовании журналистов.

Google maps | фото офиса компании Izovaс

Клиентами белорусского холдинга стали по меньшей мере 30 российских компаний. Практически все они относятся к военно-оборонному комплексу России, в том числе к "Ростеху". Более 20 компаний из этого перечня попали под санкции.

РФ покупала у Izovaс в частности следующее оборудование:

компания-производитель оптических прицелов для войска — линзы;

компания-производитель средств самонаведения российских крылатых ракет — светофильтры;

компания-производитель дальнобойных винтовок — стеклянные элементы и вакуумную технику.

Научный сотрудник Киевской школы экономики по вопросам санкций Елена Белоусова рассказала журналистам "Схем", что в частности вакуумные установки, проданные России белорусской компанией, являются важным элементом для производства оружия.

Холдинг маскировался с начала войны, чтобы обходить санкции

Журналисты выяснили, что холдинг Izovac начал маскироваться с апреля 2022 года, чтобы обходить европейские и американские санкции. Это происходило путем убирания из названий аффилированных иностранных компаний слово Izovac. К примеру, компания Izovac Photonics в Литве стала называться i-Photonics.

Отмечается, что Украина также в свое время сотрудничала с белорусским холдингом Izovac. Однако все изменилось с началом полномасштабного вторжения в 2022 году.

Напомним, 23 апреля The Moscow Times сообщило, что российская почта перешла на ручную сортировку писем из-за действия санкций.

Также в Politico 24 апреля рассказали, что на самом деле кроется за новостями о снятии санкций США с российского "Северного потока".