США могут снять санкции с российского "Северного потока": что пишут СМИ и что говорит Госдеп

В Белом доме обдумывали возможность отмены санкций в отношении российского газопровода "Северный Поток 2", а также других активов РФ в Европе. Однако государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что это "абсолютная неправда".

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О возможности снятия санкций написало Politico.

Издание ссылалось на несколько информированных источников и отмечало, что снятие санкций с "Северного Потока 2" означало бы радикальный разворот американской политики. Кстати, впервые санкции против российского газопровода ввели как раз во времена президентства Дональда Трампа — точнее, его первой каденции. Президент Джо Байден сначала отказался от этих санкций, но возобновил их после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Главным сторонником идеи нынешней отмены санкций источники Politico называли спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа. Однако сам он опровергает эту информацию. С аналогичным заявлением выступил и госсекретарь Марко Рубио.

"Это абсолютная неправда. Ни я, ни Уиткофф не имели никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках мирного соглашения с Украиной. Это полностью вымышленный сюжет", — написал Рубио в соцсети Х и посоветовал Politico отозвать материал.

Напомним, накануне, 23 апреля, стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио отказался от визита в Лондон на запланированные там переговоры по урегулированию в Украине. Причиной называют недовольство Штатов позицией украинской стороны.

Однако украинская делегация все же провела ряд встреч, и министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что Украина готова вести переговоры — но не сдаваться.