Без прорыва: что означает отмена визита Рубио в Лондон и какие ожидания, — Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отказался от визита на переговоры в Лондоне, поскольку видел несогласие Украины с американским планом по завершению войны. Топ-чиновник Белого дома не встретился с украинской делегацией из-за жесткой позиции Киева, но готов вернуться к вопросу через несколько месяцев.

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О действиях Госдепа США на переговорах в Лондоне написало агентство Reuters.

Агентство получило информацию о решении Рубио и о ходе переговоров от неназванных европейских чиновников. Анонимные источники объяснили, что глава Госдепа не поехал в Британию из-за "жесткой позиции" Украины на мирных переговорах. По его оценкам, такая позиция "сделает невозможным любой прорыв на переговорах". В результате встреча в британской столице получила статус "технической", говорится в статье. Как сообщил собеседник журналистов, поздно вечером 22 апреля Рубио позвонил главе МИД Британии Дэвиду Лемми. Во время разговора представитель США подтвердил, что не летит в Лондон, но ожидает, что поездка просто переносится на несколько месяцев.

"Рубио с нетерпением ждет переноса своей поездки в ближайшие месяцы после "технических встреч" в среду", — написало Reuters.

Кроме того, медиа рассказало, как на план США по завершению войны отреагировали Украина и ЕС. В частности, Белый дом предложил Украине и РФ пойти на взаимные уступки. Источники отметили, что идея о признании Крыма российским не имеет поддержки ни у Украины, ни у ее союзников из ЕС. Аналогичное сопротивление вызывает предложение отменить санкции, наложенные европейцами. В то же время, Киев поддержал идею Вашингтона относительно совместного контроля над Запорожской АЭС. С другой стороны, Кремлю не нравится игнорирование требований демилитаризации и возможное появление европейских военных на линии разграничения.

После того, как спецпредставитель Белого дома изложил идеи США в Лондоне, украинцы вместе с французскими, немецкими и британскими дипломатами должны наработать собственный план, который покажут РФ, пояснило агентство.

"Некоторые из предложений Вашингтона были неприемлемыми для европейских стран и Киева, сообщили многочисленные источники, оставив стороны разделенными, но все еще оптимистично настроенными по достижению компромисса", — подчеркнуло медиа.

Переговоры в Лондоне — детали

Отметим, 23 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умерова и глава МИД Андрей Сибига начали переговоры в Лондоне относительно мирного соглашения или перемирия на российско-украинской войне. Перед этим в Париже состоялась встреча Марка Рубио, а также спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщили медиа, во время совещания состоялось два звонка в Киев, а главной темой разговора стали идеи США относительно войны.

Напоминаем, 23 апреля The Washington Post рассказало, какая сторона ответственна за срыв переговоров в Лондоне.