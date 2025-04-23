Переговоры в Лондоне сорвались не из-за Украины, а из-за США: подробности

Переговоры в Лондоне были сорваны, поскольку Украина отказалась отдавать России свои территории, из-за чего представители США просто на них не прибыли.

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Об этом пишет издание Washington Post.

Отмечается, что европейские дипломаты прекратили переговоры на высоком уровне о прекращении войны России в Украине, после того, как высокопоставленные дипломаты США сообщили, что не будут присутствовать на встречах.

"Срыв произошел на фоне гнева в Вашингтоне из-за нежелания Киева принять предложения уступить территорию России и из-за того, что Киев предпочитает сначала обсуждать полное прекращение огня, а все остальное потом", — цитирует издание источник, знакомый с ситуацией.

Госсекретарь США Марко Рубио должен был вылететь в Лондон 22 апреля вечером, но отменил планы в полдень. Стив Уиткофф, специальный посланник и близкий соратник президента Дональда Трампа, который занимал центральное место в усилиях Белого дома по прекращению войны, также отменил свое присутствие.

Госсекретарь Марк Рубио написал в Twitter 22 апреля, что Соединенные Штаты будет представлять специальный посланник по вопросам Украины и Европы, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, и выразил надежду, что встреча на высоком уровне может состояться "в ближайшие месяцы".

"Встреча на уровне министра иностранных дел не состоится. Мы надеемся, согласно твиту Рубио, что встреча в Лондоне может состояться в ближайшее время, но без Виткоффа, госсекретаря, министров иностранных дел Франции и Германии, нет причин, чтобы министр иностранных дел председательствовал", — сказал неназванный дипломат.

Напомним, что США предлагают Украине заморозить конфликт и сделать территориальный обмен. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что для России и Украины настало время сказать "да" переговорам, иначе США выйдут из этого процесса.