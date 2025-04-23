Без прориву: що означає скасування візиту Рубіо до Лондона та які очікування, — Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відмовився від візиту на переговори в Лондоні, оскільки бачив незгоду України з американським планом щодо завершення війни. Топпосадовець Білого дому не зустрівся з українською делегацією через жорстку позицію Києва, але готовий повернутись до питання через кілька місяців.

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Про дії Держдепу США на переговорах в Лондоні написало агентство Reuters.

Агентство отримало інформацію про рішення Рубіо та про хід переговорів від неназваних європейських чиновників. Анонімні джерела пояснили, що глава Держдепу не поїхав у Британію через "найжорсткішу позицію" України на мирних переговорах. За його оцінками, така позиція "унеможливить будь-який прорив на переговорах". Внаслідок цього зустріч у британській столиці отримала статус "технічної", ідеться у статті. Як повідомив співрозмовник журналістів, пізно увечері 22 квітня Рубіо зателефонував главі МЗС Британії Девіду Леммі. Під час розмови представник США підтвердив, що не летить у Лондон, але очікує, що поїздка просто переноситься на кілька місяців.

"Рубіо з нетерпінням чекає перенесення своєї поїздки в найближчі місяці після "технічних зустрічей" у середу", — написало Reuters.

Крім того, медіа розповіло, як на план США щодо завершення війни відреагували Україна та ЄС. Зокрема, Білий дім запропонував Україні та РФ піти на взаємні поступки. Джерела зауважили, що ідея щодо визнання Криму російським не має підтримки ні в України, ні у її союзників з ЄС. Аналогічний спротив викликає пропозиція скасувати санкції, накладені європейцями. Водночас Київ підтримав ідею Вашингтона щодо спільного контролю над Запорізькою АЕС. З іншого боку, Кремлю не подобається ігнорування вимог демілітаризації та можлива поява європейських військових на лінії розмежування.

Після того, як спецпредставник Білого дому виклав ідеї США у Лондоні, українці разом з французькими, німецькими та британськими дипломатами повинні напрацювати власний план, який покажуть РФ, пояснило агентство.

"Деякі з пропозицій Вашингтона були неприйнятними для європейських країн і Києва, повідомили численні джерела, залишивши сторони розділеними, але все ще оптимістично налаштованими щодо досягнення компромісу", — наголосило медіа.

Переговори в Лондоні — деталі

Зазначимо, 23 квітня глава офісу президента України Андрій Єрмак, глава Міноборони Рустем Умєров та глава МЗС Андрій Сибіга розпочали переговори у Лондоні щодо мирної угоди або перемир'я на російсько-українській війні. Перед цим у Парижі відбулась зустріч Марка Рубіо, а також спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа, з президентом Франції Емманюелем Макроном. Як повідомили медіа, під час наради відбулось два дзвінки у Київ, а головною темою розмови стали ідеї США щодо війни.

Нагадуємо, 23 квітня The Washington Post розповіло, яка сторона відповідальна за зрив переговорів у Лондоні.