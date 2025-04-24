США можуть зняти санкції з російського "Північного потоку": що пишуть ЗМІ і що каже Держдеп

У Білому домі обмірковували можливість скасування санкцій щодо російського газопроводу "Північний Потік 2", а також з інших активів РФ у Європі. Проте державний секретар США Марко Рубіо заявив, що це "абсолютна неправда".

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Про можливість зняття санкцій написало Politico.

Видання посилалося на кілька поінформованих джерел і зауважувало, що зняття санкцій з "Північного Потоку 2" означало б радикальний розворот американської політики. До речі, вперше санкції проти російського газопроводу запровадили якраз за часів президентства Дональда Трампа – точніше, його першої каденції. Президент Джо Байден спочатку відмовився від цих санкцій, але відновив їх після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Головним прихильником ідеї нинішнього скасування санкцій джерела Politico називали спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа. Проте сам він спростовує цю інформацію. З аналогічною заявою виступив і держсекретар Марко Рубіо.

"Це абсолютна неправда. Ні я, ні Віткофф не мали жодних розмов про зняття санкцій з Росії в рамках мирної угоди з Україною. Це цілком вигаданий сюжет", – відписав Рубіо в соцмережі Х і порадив Politico відкликати матеріал.

Нагадаємо, напередодні, 23 квітня, стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо відмовився від візиту до Лондону на заплановані там переговори щодо врегулювання в Україні. Причиною називають незадоволення Штатів позицією української сторони.

Проте українська делегація все ж таки провела низку зустрічей, і міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що Україна готова вести переговори – але не здаватися.