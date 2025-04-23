Україна готова вести переговори, але не здаватися, — віцепрем'єр-міністерка Свириденко

На зустрічі делегацій в Лондоні Україна підтвердила свою позицію, що готова вести переговори, але не здаватися.

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Про це в своєму Х написала перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, Україна не буде укладати угоду, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством.

"Повне припинення вогню — на суші, у повітрі та на морі — є необхідним першим кроком. Якщо Росія піде на обмежену паузу, Україна відповість тим же", — написала Свириденко.

Вона також додала, що українці не погодяться на заморожений конфлікт, замаскований під мир, як і на те, щоб відмовитися від Криму.

"Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки — достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир", — заявила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що 23 квітня західні ЗМІ написали, що Україна зірвала переговори в Лондоні, бо не захотіла відмовлятися від територій, як це пропонували США. Джерела повідомили. що через це низка американських представників, які мали бути на зустрічі, скасували там свою присутність.