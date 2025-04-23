Украина готова вести переговоры, но не сдаваться, — вице-премьер-министр Свириденко

На встрече делегаций в Лондоне Украина подтвердила свою позицию, что готова вести переговоры, но не сдаваться.

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Об этом в своем Х написала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, Украина не будет заключать соглашение, которое даст России более прочные основы, необходимые для перегруппировки и возвращения с большим насилием.

"Полное прекращение огня — на суше, в воздухе и на море — является необходимым первым шагом. Если Россия пойдет на ограниченную паузу, Украина ответит тем же", — написала Свириденко.

Она также добавила, что украинцы не согласятся на замороженный конфликт, замаскированный под мир, как и на то, чтобы отказаться от Крыма.

"Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина будет нуждаться в обязательных гарантиях безопасности — достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить длительный мир", — заявила Юлия Свириденко.

Напомним, что 23 апреля западные СМИ написали, что Украина сорвала переговоры в Лондоне, потому что не захотела отказываться от территорий, как это предлагали США. Источники сообщили. что из-за этого ряд американских представителей, которые должны были быть на встрече, отменили там свое присутствие.